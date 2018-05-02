挺身談拔管案遭嗆 吳淡如反擊：只有藍綠 沒有邏輯？

2018年05月02日 18:30 中時電子報 林郁庭

教育部日前駁回台大校長遴選，已讓學界各團體風起雲湧發出怒吼。台大出身的知名主持人吳淡如也看不下去，在臉書上談到對「拔管」案的看法，主張「母校都要被如此污染，實在很難忍耐」，接著陸續發文力挺台大精神，卻遭網友嗆聲攻擊。對此，她爆氣表示，要這些匿名的假帳號尊重言論自由，若涉及人身攻擊，她不排除請網路警察調查處理。

身為台大校友的吳淡如，當教育部駁回台大校長人事案，拔掉「當選人」管中閔後，她就在臉書分享台大聲明，並留言：「母校，你調教出來的孩子對不起你。」吳淡如後續又連續發文，分別「台大精神加油！我不認識管先生，我支持的只是台大的五四精神傳承，我反對的是粗暴與蠻橫不文」、「我相信，當所有知識分子都因恐懼而噤聲不語，這世界就會一級一級步向沒有光的所在」。沒想到接連發文，有人誇讚吳淡如「敢講真話」、「很配服妳的勇氣，敢於説真話捍衛不存在的台灣民主法治」，卻也引來眾多匿名的假帳號以酸言攻擊。

針對匿名假帳號的不理性攻擊，吳淡如特地再發臉書回擊：「那些匿名的攻擊，如果要假裝是台大人的話，請告訴我你是第幾屆什麼系的誰，否則不要叫我學姐謝謝」。她認為「不是意見不一樣，你就搞文革，想把別人打成黑五類…這是我的園地，假帳號一律封鎖，不要到別人的花園來撒野，如果有任何人身攻擊，一律請網路警察查到你的IP！已經開始行動」。

(中時電子報)