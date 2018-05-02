快訊／孫越傳出辭世 陳淑麗：很傷痛

2018年05月02日 18:29 中時 洪秀瑛 、 蕭雅玲 、中時電子報／ 羅懋 、中天新聞／ 王月芳 、中時電子報／、中天新聞／

孫越今傳出病逝。（圖／中時資料照片）

孫越。（資料照）

台大醫院證實孫越逝世。

87歲孫越（孫叔叔）上個月9日因慢性阻塞性肺病（COPD）急性發作送醫，住進加護病房23天，今傳出病逝消息，台大醫院證實孫越在昨1日晚間9:56安詳辭世！消息傳出後求證於好友陳淑麗透露，「過去孫叔叔因為不想讓大家擔心陳淑麗：中午收到通知的，我個人很傷痛，但對孫叔來說也是解脫，他受太多苦了，就讓他走吧！」間接證實孫叔叔過世消息。

今傳出孫越辭世消息，孫叔叔女兒孫向瑩尚未回應，稱孫越為姨公的岑永康表示：「家屬說今天暫時不做回應，交由台大醫院醫療團隊統一對外說明。」長期和孫越一起擔任董氏基金會義工的陳淑麗表示有收到通知，「我想家屬心情跟我一樣，他們有他們的打算，我很傷痛，但對孫叔來說也是解脫，他受太多苦了，就讓他走吧，我們尊重家屬，謝謝大家關心。

消息傳出第一時間李明依得知感到驚訝與不捨表示，「前幾天才跟孫越女兒聯繫過，孫越狀況一直時好時壞，有時指數會低一點，但知道孫叔叔自從住進加護病房後，一直沒轉普通房。」至於病逝消息她也是聽到記者電話才知道，她表示，「大家都很辛苦，但確切狀況還是交由家屬通知。」

李明依表示，只知孫越一直在加護病房，時好時壞，「我也是下午才知道他昨晚已安息主懷。他是我最親的長輩，他的一生，也是我的榜樣，我會追隨他的信念，持續做公益，愛主，傳福音。」

而黃子佼回應，「知道小燕姐跟孫叔叔交情很好，但孫叔叔的訊息幾乎都是從媒體報導得知」，2個禮拜前報導說他有好轉，「每次看到小燕姐時也不太敢問她孫叔叔的現況。」得知消息也感到相當不捨！

(中時 )