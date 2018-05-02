台北旅展周五登場！台灣虎航單程未稅700元起 加碼祭出線上旅展

台灣虎航旅展海報。圖：台虎提供

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上半年全台最大旅展「台北國際觀光博覽會」將於本月4日至7日在世貿一館登場，台灣虎航於今年再次參展，現擁有18條從桃園出發的國際航線、1條從台中出發的國際航線及5條從桃園出發的國際航線，共計24條國際航線，單程未稅700元起，加碼祭出線上旅展全線促銷，服務更多的虎迷。

旅展期間至旅展現場(攤位編號A511)購買機票，除可享九折的現場優惠價之外，另有機會獲得每日限量成交禮。此外，台灣虎航今年在現場準備了40張從桃園出發的免費機票，凡是到台灣虎航攤位參與「虎哩旺 一彈沖天」，就有機會試試手氣，另有多項精美好禮要送出，人人都有獎。

為歡慶台北國際觀光博覽會登場，台灣虎航也加碼推出全航線線上旅展，促銷期間為2018年5月3日上午10:00起至2018年5月7日晚間23:59止，可訂購的旅行日期為2018年5月3日至2018年10月27日，就有機會享受線上旅展單程未稅NT$700起的優惠促銷價。

有興趣的民眾歡迎加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)，以獲得第一手的優惠促銷訊息，另可造訪線上旅展活動頁面(www.tigerairtw.com/event/2018TTE/)，瞧瞧各種旅展現場優惠好康。同時也提醒計劃造訪旅展現場的民眾，請備妥效期滿六個月以上的護照及信用卡，以利現場購票作業。

台灣虎航與阪神甲子園球場和台灣觀光局將於下(6)月5日至6日，於阪神甲子園球場聯手舉辦第三年的「台灣日(台湾デー)」活動，並於「台灣日(台湾デー)」活動現場送出100張免費大阪來回機票。今年更首次邀請中華職棒各隊各一名的啦啦隊員至現場，與當地民眾進行互動並可進行紀念合照拍攝。

活動現場除販售台灣的知名美食之外，也將播放台灣觀光宣傳片，歡迎更多關西地區的日籍旅客造訪台灣。阪神甲子園球場也特別邀請了交通部觀光局代表及前效力於阪神虎隊，現職中信兄弟二軍總教練林威助和台灣虎航董事長張鴻鐘為今年的「台灣日(台湾デー)」活動進行開球式，有興趣的民眾，也可趁旅展期間入手相關行程，親到活動現場體驗熱情的日職魅力，更多活動詳情可至台灣日活動頁面(www.tigerairtw.com/event/2018taiwanday_TW)查看。

(工商 )

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