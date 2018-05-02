嘉義縣模範母親 102歲人瑞最受矚目

黃王葉家族每次聚會就是五代同堂。（縣府提供）

友善列印
中時

嘉義縣5月5日將表揚24位模範母親，來自太保市，高齡102歲的黃王葉為今年最高齡受獎者，縣長張花冠表示，每一位母親的背後，都有一段偉大、感人的故事，尤其6位身心障礙團體的模範媽媽，要比一般家庭付出更多的關懷與耐心，也讓我們從她們身上學會用寬闊的心體驗人生。

縣府表示，人瑞黃王葉雖然年紀大，仍非常健康，幼年雖因家貧未受正規教育，但自小聰明伶俐，頭腦清晰，學習能力超強，農事、廚藝皆精通，對7個女兒的教育也非常重視，家族每次聚會就是五代同堂，和樂融融，一家親的盛況在時下社會已難得一見。

18鄉鎮市推薦模範母親代表包括太保市黃王葉、朴子市詹曾美玉、布袋鎮張謝罔受、大林鎮許謝蔭、民雄鄉朱李味、溪口鄉陳美錂、新港鄉盧何好、六腳鄉洪王良子、東石鄉蔡黃怨冊、義竹鄉翁蔡勤、鹿草鄉施楊金花、水上鄉黃蔡榮美、中埔鄉范林含肖、竹崎鄉呂林綢、梅山鄉林劉秀珠、番路鄉游蕭琴、大埔鄉林劉桂英、阿里山鄉洋溫有惠。

另身心障礙團體推薦模範母親代表有財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立敏道家園邱三妹、社團法人嘉義縣盲人福利協進會黃徐彩玉、社團法人嘉義縣身心障礙者聯合會簡吟臻、社團法人嘉義縣聲暉聽障協會邱名儀、社團法人嘉義縣智障者家長協會謝麗雲、社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會黃月香。

(中時 )

管中閔獲核准前就去開會違法？學… HAPPY GO寵愛女人節 點數最高4％…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。