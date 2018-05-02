嘉義縣模範母親 102歲人瑞最受矚目

2018年05月02日 18:49 中時 呂妍庭

嘉義縣5月5日將表揚24位模範母親，來自太保市，高齡102歲的黃王葉為今年最高齡受獎者，縣長張花冠表示，每一位母親的背後，都有一段偉大、感人的故事，尤其6位身心障礙團體的模範媽媽，要比一般家庭付出更多的關懷與耐心，也讓我們從她們身上學會用寬闊的心體驗人生。

縣府表示，人瑞黃王葉雖然年紀大，仍非常健康，幼年雖因家貧未受正規教育，但自小聰明伶俐，頭腦清晰，學習能力超強，農事、廚藝皆精通，對7個女兒的教育也非常重視，家族每次聚會就是五代同堂，和樂融融，一家親的盛況在時下社會已難得一見。

18鄉鎮市推薦模範母親代表包括太保市黃王葉、朴子市詹曾美玉、布袋鎮張謝罔受、大林鎮許謝蔭、民雄鄉朱李味、溪口鄉陳美錂、新港鄉盧何好、六腳鄉洪王良子、東石鄉蔡黃怨冊、義竹鄉翁蔡勤、鹿草鄉施楊金花、水上鄉黃蔡榮美、中埔鄉范林含肖、竹崎鄉呂林綢、梅山鄉林劉秀珠、番路鄉游蕭琴、大埔鄉林劉桂英、阿里山鄉洋溫有惠。

另身心障礙團體推薦模範母親代表有財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立敏道家園邱三妹、社團法人嘉義縣盲人福利協進會黃徐彩玉、社團法人嘉義縣身心障礙者聯合會簡吟臻、社團法人嘉義縣聲暉聽障協會邱名儀、社團法人嘉義縣智障者家長協會謝麗雲、社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會黃月香。

(中時 )