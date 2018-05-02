新款頭盔軍方實測 專家：未公佈關鍵凹陷係數

2018年05月02日 18:48 中時電子報 喻華德

軍備局為了化解外界對於「防彈頭盔不防彈」的傳聞，特別在今天邀請媒體前往軍備局生產製造中心第205廠參觀防護頭盔的製程、成品以及測試樣品，同時也秀出軍備局的認證證書，證明頭盔測試已經通過了NIJ-STD-0106.01規範，以召公信。但據軍事雜誌《尖端科技》編輯李思平指出，軍備局並未公布扮演關鍵角色的「凹陷係數」，尤其是美軍2007年版標準已經由單純「頭盔不能被貫穿」加嚴至頭盔要能「避免頭顱受到額外的重創」，軍方若無法提出「凹陷係數」資訊供外界檢視，恐難以確實澄清外界的質疑。

根據軍備局釋出的資訊顯示，其模組化防護頭盔(EMBH105高性能模組化防護頭盔)在3月30日進行測試，並於4月3日完成報告。在5,271頂中抽樣5頂，其中2頂進行抗彈性能測試(手槍測試)，另外一頂則進行抗彈性能測試(V50值測試)測試。

手槍測試的測試彈種為9mm FMJ (8.00公克+/-0.12公克)，速度在426公尺/秒(+/-15公尺/秒)時，每頂頭盔射擊4發，不得有貫穿情形，而測試結果顯示2頂頭盔皆未遭到貫穿。V50測試則是頭盔必須承受2,300呎/秒以上的彈片打擊而不穿透，結果顯示最高可承受到2,872呎/秒，可說是世界最高標準之一。

然而，媒體與外界主要質疑的其實並不是防不防彈，而是「凹陷係數」，這點也是大部分的人所關心的。遺憾的是，軍備局至今只有表示III級抗彈板有通過凹陷不得達44mm的NIJ III級認定標準，而頭盔並未標明或說明。不過，NIJ的頭盔嚴格來說並未規定這部分，因此軍備局若未說明或做測試，其實也是合乎規定，但是如果套用下美軍頭盔的US ACH CO/PD-05-04就不同了。

NIJ和ACH的規定？

目前美軍的防彈頭盔要通過的其實不是美國公正局(NIJ)發布的防彈標準，而是軍方在2007年頒布的US ACH CO/PD-05-04，相較於1980年頒布的NIJ-STD-0106.01，美軍標準更為嚴苛，且要求的並不只是未貫穿，還嚴格要求頭盔在遭受0角度之426m/s飛行的9mm全金屬包覆彈(FMJ)射擊時，其泥造人頭不得超過25.4mm的形變（凹陷），而泥土人不可以超過16mm形變。

換句話說，符合NIJ 3A的防彈頭盔，並不一定等於符合美國對先進戰鬥頭盔(ACH)的要求，因為新規範看的並不只是貫穿與否，更是頭盔如何能「避免頭顱受到額外的重創」，質疑者想要瞭解的是這個部分，而不是只看「頭盔有沒有被貫穿」而已。

(中時電子報)