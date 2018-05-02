HAPPY GO寵愛女人節 點數最高4％回饋

HAPPY GO旗下iCONNECT MEDIA推寵愛女人節活動。（HAPPY GO提供）

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女性消費力不斷提高，不管從聯合信用卡中心發布的年刷卡額度，或各大產業的顧客占比，女性族群幾乎主導70%以上的消費市場。為滿足20、30、40世代等不同年齡層女性的消費需求，HAPPY GO旗下智慧媒體品牌iCONNECT MEDIA即日起至6月30日推出「寵愛女人節」，聯手全家便利商店、寶島眼鏡、施華洛世奇、玩具反斗城、ZALORA、icolor等10大知名品牌/通路，推出各式活動及HAPPY GO點數回饋最高4%的超殺優惠。

根據iCONNECT MEDIA統計2017年的消費資料發現，女性消費客單價或平均消費都持續成長，其中，20世代的女性消費力提升2位數；30至40世代的消費頻次是全年齡層最高，又以居家、3C家電及娛樂等產業，及便利商店、網購等通路成長最顯著。

HAPPY GO行銷暨業務群副總經理李明城表示：「女性消費自主力強，不僅彰顯在個人生活品味，從HAPPY GO的消費資料亦可看出，女性更是主導家庭消費的主要決策者。」HAPPY GO旗下市場研究顧問GO SURVEY最新的市調資料分析也指出，女性消費者既感性也理性，有63%的女性有投資理財的習慣，57%會使用超過3種以上的理財工具，顯示女性花錢，但也重視理財；且重體驗也重優惠，以最在乎的信用卡優惠類型來看，女性最在意紅利現金回饋及卡片可享的附加功能，例如通路VIP折扣、機場接送等尊榮體驗。

這次「寵愛女人節」除集結全家便利商店、寶島眼鏡、良興電子、施華洛世奇、玩具”反”斗城、ZALORA、icolor、日月光國際家飾館、台灣海洋深層水以及大漢酵素等10大品牌/通路推出HAPPY GO累兌優惠外，iCONNECT MEDIA更加碼，活動期間凡至活動指定通路消費且完成登錄，再享周末消費加碼贈點，還可以周周抽HAPPY GO寵愛禮，包含HAPPY GO點數1000點、無敵電子辭典以及大漢酵素精選商品。

(中時 )

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