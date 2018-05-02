電影《死侍2》首映會 贈票活動

《死侍2》5月15日上映。（福斯影業提供）

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全球最白爛的超級英雄《死侍2》回來啦！日前公開最終版預告，狠嗆DC跟《復仇者聯盟》，嘴砲火力照樣全開。另和第一集相同，由「死侍」本人萊恩雷諾斯再次親手擔綱本片監製與男主角的重要角色，甚至加入後續的宣傳創意，更首度與以《捍衛任務》、《極凍之城》等動作片聞名的導演大衛雷奇（David Leitch）合作，新作掛保證將會有更厲害的特技演出、拍攝風格及動作戲碼。

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《死侍2》5月15日嘴砲狂噴。」

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

【中時娛樂】粉絲團由此去

2.贈票獎項：首映券2張

3.特映時間：5/11(五)晚間21:00

4.特映地點：國賓影城@台北微風廣場(台北市松山區復興南路一段39號)

◎ 得獎公佈：5/9(三)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：5月9日下午2點起至5月11日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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