百年工藝PUIFORCAT來台 舉辦百年高級銀器巡迴展

PUIFORCAT全球行銷總監 Amelie de CAGNY（右），侍酒師Enrico Bernardo（左）。（PUIFORCAT提供）

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PUIFORCAT銀器 Bureau d‘Architecte 系列文具組情境圖。（PUIFORCAT提供）

隸屬於愛馬仕集團，向來有銀藝大師美名的「PUIFORCAT（博藝府家）銀器」，以傳承近兩百年的精緻工藝而聞名，不只是法國國宴御用餐瓷，就連羅浮宮也都有收藏PUIFORCAT銀器。

今年PUIFORCAT百年高級銀器巡迴展，亞洲首站落腳台灣，這次許多作品都是第一次來台，整體展出的作品要價上千萬，最奢華的品項是Ovla Glass Coller系列橢圓型冰鎮酒杯純銀容器，要價358萬2400元。

PUIFORCAT百年高級銀器巡迴展將展出經典系列的「Anne of Austria」純銀鍍金酒杯與餐盤，以及複刻18世紀銀匠之作的「«Regnard» Ovla Glass Coller」橢圓型冰鎮酒杯純銀容器；Art Déco風格的「Ruban」、「Art Déco 1937」與「Initiales」餐瓷系列；與當代設計師聯手創作的「Sommelier」侍酒師品酒系列、擁有流暢明快線條的「Fluidité」咖啡與茶具組、銀製美食「Argent Gourmand」系列、「Bureau d’Architecte」文具組系列、「Magnificat」家飾系列、將金屬與瓷器結合的「Cercle d’Orfèvre」餐瓷系列以及「Pétanque」花瓶系列等作品，能一次欣賞到跨世紀的精湛銀製工藝創作。

8日從愛馬仕高雄漢神百貨精品專門店開始展覽，從高雄、台南、台中，最後落腳台北，展期從8日起至8月14日，詳情可洽愛馬仕專門店。

(中時 )

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