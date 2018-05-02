搶攻「千禧世代」客源 易飛網祭出旅遊分期輕鬆購

2018年05月02日 20:18 中時 王思慧

今年上半年度最大場實體旅展台北國際觀光博覽會將於5月4日登場，國內旅遊電商平台易飛網ezfly今發佈為期17天的「2018夏季線上旅展」，宣布祭出「1元機票天天送」、「破盤限時搶」及「旅遊分期輕鬆購」等，瞄準「Y世代」、「千禧世代」年輕族群，凡透過易飛網ezfly，不須信用卡，本次旅展各類型商品（除機票外），皆可享最高6期零利率優惠。

為迎接暑期旅遊旺季，易飛網ezfly總經理周昀生表示，自5月4日上線開始，「1元機票天天送」，共囊括5家航空公司、6個航點，其中以價值最貴的台灣虎航台北-大阪來回機票最吸睛，另像是台灣虎航台北-東京、中華航空台北- 香港、長榮航空台北-香港、遠東航空台北-峴港及新潟等也在名單之列，盼透過網路社群的高擴散力引領話題、導入人流、創造買氣。

還有「破盤限時搶」也是黃金週7天限量，涵蓋自由行、各式票券及上網卡等適用於日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、中港澳及國內花東、離島共654項商品。以破盤價格劃分為五大類，其中「百元有找」包含首爾Running Man主題體驗館、Savoey Thai泰式海鮮餐廳雙人券及新加坡地鐵悠遊卡等。

「千元有找」則有東京台場大江戶溫泉券、關西周遊卡二日成人券及日韓、新馬與中港澳旅遊上網卡；「三千元有找」包括SUN Q北九州3日券、東京迪士尼券+立木津巴士券、立榮假期花蓮太魯閣+清水斷涯一日遊及金門小資自由行；「七千元有找」為澎湖福朋喜來登機+酒及馬祖藍眼淚船遊南北竿4日；「萬元有找」則主推東京自由行5日。

針對年滿20歲的「千禧世代」，凡透過易飛網ezfly，不須信用卡，本次旅展各類型商品（除機票外），皆可享最高6期零利率優惠。周昀生說明，在數位時代浪潮下，「千禧世代」族群慣於使用不同行動載具接觸各國文化資訊，例如韓劇或日劇等，衍生出可觀的「千禧旅遊商機」，但想出國卻常受制於現金不足或無信用卡的窘境。

易飛網洞察這群千禧世代的需求，打造史無前例的「旅遊分期輕鬆購」，替這群「無卡族」找到解方。不過，周昀生也提醒，申請人須在確定半年內財力可支付的前提下，透過簡單6個步驟方可完成申請手續，且繳款「無紙化」、「行動化」，下載APP後，就能手持行動裝置到超商繳款。

舉例而言，本次旅展共推出「買到賺到自由行」、「有夠熱門團體旅遊」、「錯過可惜廉航機票」、「行家精選國際機票」、「限量搶購暑期放價」及「黃金週破盤商品大放送」等6大主題及上百種商品。

像是「買到賺到自由行」中的11大主打商品中，年輕人最愛的「超人氣大阪自由行5日10,888起」，若採最高分6期付款，平均1個月僅須繳1,815元；而暑期度假勝地「印尼峇里島獨棟泳池別墅自由行5日14,990元起」，6期付款、1個月僅負擔2,499元；至於國內旅遊「澎湖最夯迷你團七美跳島3日遊11,900元起」，以6期支付、月繳也不到2千元。

(中時 )