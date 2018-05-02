孫越突然遽逝 生前最後照片曝光

孫越休克呼吸衰竭遽逝，這是在董氏基金會網站生前最後一張曝光照片。（董氏基金會網站）

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中時

（19：43更新）一手處理孫越就診治療的台大醫院今（2）晚公布孫越於昨天晚間9時56分逝世的訊息，確認孫越死因是敗血症合併多重器官衰竭，應是走得十分突然。

台大發出新聞稿指出，孫越先生因總膽管結石及消化道急性出血合併感染，緊急送到本院就醫，後因年事已高及身體狀況等多重因素，引起敗血性休克併呼吸衰竭經送加護病房醫治，然感染不易控制，終因敗血症合併多重器官衰竭，孫越先生於107年5月1日晚間9時56分於本院安詳辭世。

同時台大轉達孫家屬的聲明：因諸多後事需要即時處理，孫越先生的家屬亦透過本院，向連日來社會各界對孫越叔叔的關心與慰問，表達衷心的感謝，為尊重叔叔的遺願，家屬已在牧師的協助下完成後事處理。

後續各界對孫叔叔的追思儀式將委由基督教藝人之家、宇宙光全人關懷機構、救世傳播協會、好消息頻道、基督教救助協會及董氏基金會等6個團體進行統籌處理。

再次感謝大家的關懷與體諒。

孫越去世有點「突然」，因為董氏基金會菸害防制中心才於4月19日的臉書貼文表示，感謝上帝的保守以及各界對孫叔叔的關心！孫叔叔已經順利完成「膽管內視鏡手術」，也於今天中午成功拔除氣管插管！

目前病況暫時穩定，仍需要持續治療。非常非常感謝台大醫院醫療團隊的專業與細心照護，大家為孫叔叔代禱與集氣。沒想到5月1日孫越已撒手人寰。

(中時 )

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