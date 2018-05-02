東方神起出新輯 影片問候中時讀者

東方神起特別為中時讀者錄製問候影片。（avex taiwan提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
東方神起新輯融入成熟風情。（avex taiwan提供）
東方神起問候中時娛樂讀者。

韓團「東方神起」推出新專輯《New Chapter #1 : The Chance of Love》，特別為了中時讀者們錄製了介紹影片。這也是他們退伍後首發的韓文專輯。成員允浩表示：「我們都邁入30歲，在情感與舞蹈融入了成熟的感覺，歌曲編排從第一首到最後一首有一貫的故事性，聽整張專輯就好像是看一部電影般滿足。」

東方神起日前接受美國《告示牌（Billboard）》雜誌專訪，各自透露小秘密，成員昌珉笑說：「其實我想去看火星人布魯諾（Bruno Mars）、紅髮艾德（Ed Sheeran）和約翰梅爾（John Mayer）的演唱會，但我一次都沒看過。」允浩則透露：「其實我不太喜歡露太多，但為了需裸上半身的造型刻意節食，結果拍攝前太餓，就大吃大喝起來。」說到自己不禁大笑。

東方神起在官方IG有許多幕後影片，還有與同門藝人互動的內容，像是召集了安七炫、BoA 寶兒、SUPER JUNIOR、SHINee、EXO、Red Velvet、NCT等人大跳專輯主打歌〈命運 (The Chance of Love)〉舞蹈「聳肩舞」的逗趣影片，點閱超過25萬。

東方神起新輯邀請了英國最頂尖的製作團隊LDN Noise、加拿大的實力派作曲家Matthew Tishler和SM代表製作人Yoo Young Jin等知名音樂人參與製作，更可聽到由昌珉參與作詞的歌曲，豐富度倍增，令人矚目。

(時報周刊)

電影《死侍2》首映會 贈票活動 李聖經直爽告白李尚允 甜蜜情話…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。