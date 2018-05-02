東方神起出新輯 影片問候中時讀者

2018年05月02日 19:18 時報周刊 溫博鈞

東方神起新輯融入成熟風情。（avex taiwan提供）

東方神起問候中時娛樂讀者。

韓團「東方神起」推出新專輯《New Chapter #1 : The Chance of Love》，特別為了中時讀者們錄製了介紹影片。這也是他們退伍後首發的韓文專輯。成員允浩表示：「我們都邁入30歲，在情感與舞蹈融入了成熟的感覺，歌曲編排從第一首到最後一首有一貫的故事性，聽整張專輯就好像是看一部電影般滿足。」

東方神起日前接受美國《告示牌（Billboard）》雜誌專訪，各自透露小秘密，成員昌珉笑說：「其實我想去看火星人布魯諾（Bruno Mars）、紅髮艾德（Ed Sheeran）和約翰梅爾（John Mayer）的演唱會，但我一次都沒看過。」允浩則透露：「其實我不太喜歡露太多，但為了需裸上半身的造型刻意節食，結果拍攝前太餓，就大吃大喝起來。」說到自己不禁大笑。

東方神起在官方IG有許多幕後影片，還有與同門藝人互動的內容，像是召集了安七炫、BoA 寶兒、SUPER JUNIOR、SHINee、EXO、Red Velvet、NCT等人大跳專輯主打歌〈命運 (The Chance of Love)〉舞蹈「聳肩舞」的逗趣影片，點閱超過25萬。

東方神起新輯邀請了英國最頂尖的製作團隊LDN Noise、加拿大的實力派作曲家Matthew Tishler和SM代表製作人Yoo Young Jin等知名音樂人參與製作，更可聽到由昌珉參與作詞的歌曲，豐富度倍增，令人矚目。

(時報周刊)