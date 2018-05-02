李聖經直爽告白李尚允 甜蜜情話閃瞎單身狗

2018年05月02日 19:23 時報周刊 張毓琪

韓國女星李聖經主演新劇《想停止的瞬間：About Time》將於21日在韓國電視台tvN播出，台灣KKTV也將同步跟播，該劇描述擁有著能看見壽命時間的女子（李聖經飾）和被命運糾纏在一起的男子（李尚允飾）所展開的愛情羅曼史。

該劇接連幾支預告都「搔到癢處」，其中李聖經一抹紅唇，讓網友沈迷在她的顏值無法自拔，簡直「美到新高度」。日前該劇最新預告出爐，李聖經在餐館的一角假裝看書，流露害羞表情偷看著李尚允，被李尚允發現直問：「為什麼偷看我？」李聖經羞回：「因為我喜歡你，現在我要光明正大看了」，兩人互動甜炸網友狂虐單身狗，也打趣說：「現在告白都這麼直接了嗎？」

李聖經在每次的作品都挑戰截然不同角色，堪稱是「萬能少女」，除在《Doctors》飾演神經外科主治醫師外，更透過《舉重妖精金福珠》挑戰舉重選手一角人氣竄升，該劇導演日前也送上應援餐車給予支持。李聖經近日則宣佈將與演技派女星羅美蘭主演電影《女警察》，這將是她第一次飾演刑警。

李聖經在新劇《想停止的瞬間：About Time》飾演一位音樂劇演員，透過劇情裡的音樂劇演出，一展演技與歌喉，李聖經甚至在讀本時，看著台詞就不自覺得唱了起來，她說已經做好準備，給觀眾看到她不同的演技魅力。李聖經更透露，剛開始被劇中角色能看見「壽命的時間」能力給吸引，隨著拍戲的過程，開始對角色產生了一種特別情感，她更堅定說，「想把能看見他人壽命時間所感受到的悲傷，以及與劇中男主角相遇後漸漸陷入愛情的喜悅經歷情感，透過演技細膩的表現出來。」

《想停止的瞬間：About Time》近期遠赴三亞拍攝，被網友不斷的野生捕獲，笑稱是「全世界都偶遇李聖經了。」三亞近日氣溫高達30度，李聖經頂者烈日仍敬業拍攝，這是她第一部遠赴外地拍攝的作品，謙虛說是一個很幸運的經歷，更提醒自己要記住這次在拍攝中的學習與成長。李聖經謙虛態度也讓網友大為激賞。《想停止的瞬間：About Time》本月22日起於KKTV每週二、三早上9點30分全台首播。

(時報周刊)