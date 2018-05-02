方大同身兼三職 金曲開講圓夢

2018年05月02日 19:33 中時 蔡琛儀

金曲歌王方大同去年年底推出創作許久的童話故事《艾美夢遊》後晉升作家，近期接獲「GMA TALK金曲講座」邀約時，方大同表示：「真的很開心能參加，以前就很喜歡去學校的吉他社與同學分享做音樂的想法和經驗，今年透過GMA TALK實現想法。」也開心說：「前一陣子也想做個音樂分享會，這次透過『GMA TALK金曲講座』能夠實現想法，是個很好的機會。」

方大同將這次主題定為「找出你的創作所嚮」，並要跟大家分享自己的音樂創作過程，包含編曲的手法、技巧，以及身邊夥伴們的創作習慣、靈感來源等。他身兼作家、歌手與經營者不同的角色，方大同鼓勵大家，紀律和毅力是不可或缺的，很多事情就是做中學，然後享受每一個過程。方大同分享今年的行程，預計年底會再推出三本《艾美夢遊》書籍，包含自己的新單曲，另外也透露他成立的「賦音樂」旗下歌手王詩安會有新作品，且公司還要再推出一位新藝人，請大家期待。

「2018GMA金曲國際音樂節」繼「前進校園產學交流」邀請金曲歌后艾怡良後，「GMA TALK金曲講座」再度邀請到金曲歌王方大同擔任主講人，陶晶瑩出任主持人，活動將於6月18日在台北三創園區Clapper Studio舉辦。

(中時 )