孫叔叔戒菸22年仍罹癌 醫：過去一天三包菸已重創肺臟

2018年05月02日 20:04 中時 倪浩倫

「永遠的孫叔叔」孫越在對抗肺腺癌、慢性肺阻塞COPD長達11年後，今日仍不敵病魔，病逝於台大醫院，享嵩壽87歲。醫師表示，孫越當初確診罹癌時，已經戒菸長達22年，但因過去一天三包菸，屬於重度吸菸者，肺功能已受到相當程度的傷害，孫越也深知自己的狀況，才會努力以自己當教材，呼籲大家不要吸菸，並拒吸二手菸。

孫越在2007年，正式確診肺腺癌一期、同時合併慢性肺阻塞COPD，而根據統計，我國每年新增1萬多名肺癌患者，其中細分出來的非小細胞肺癌，則佔了9成，當中又以肺腺癌為最大宗。

然而，癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科主治醫師王正旭說，相較於同屬於肺癌的「小細胞肺癌」或「鱗狀上皮癌」，肺腺癌其實並不算是吸菸者最容易得到的肺癌，但罹癌風險仍較不吸菸者高出近一倍。

外界關心，孫越明明已經戒菸很久了，為何還會罹癌？台灣癌症基金會執行長賴基銘解釋，因為孫越過去屬於重度吸菸者，也就是一天的菸量高達三包，已對肺臟產生相當程度的損害，使得他在戒菸22年後仍罹癌；他進一步指出，當初醫療團隊在替他動手術開刀時，發現孫越的肺臟充滿因吸菸殘留、無法排除身體的油垢。

孫越從確診罹癌至今已11年，賴基銘說，肺腺癌患者只要早期發現、早期治療，5年存活率都可超過9成，也就是絕大多數都能再活5年沒問題。

根據台大醫院的聲明，孫越這次是因總膽管結石及消化道急性出血合併感染，緊急送往台大就醫，接著引起敗血性休克且合併呼吸衰竭，最終合併多重器官衰竭而過世。賴基銘說，就像是肝癌患者，常是因合併肝硬化而死於肝衰竭，肺癌患者也因肺功能嚴重低落、造成呼吸衰竭而過世。他也呼籲，民眾應趁早戒菸和遠離二手菸，若能完全不碰最好。

(中時 )