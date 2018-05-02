丼飯排隊名店金子半之助「錦天丼」台中華麗開賣

日系排隊丼飯名店金子半之助推出專屬仕女的「錦天丼」，海鮮以散炸呈現，猶如和服上的刺繡，豐富且華麗。（馮惠宜攝）

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金子半之助新推出「錦天丼」，特別蒐羅對女性健康特別有助益的各式食材，如蝦仁、日本舞菇、魷魚、青龍等，透過獨家且高難度的炸製技法，旨味凝縮的完整保留食材的營養與風味，還能品嚐爽口的炸物口感。（馮惠宜攝）

迎接母親節，日系丼飯排隊名店「金子半之助」新光三越中港店推出「錦天丼」，專為女性消費者研發的這款丼飯，精選蝦仁、日本舞菇、魷魚、青龍等營養價值豐富的食材，並將海鮮以散炸呈現，猶如和服上的刺繡，豐富且華麗，開賣以來每天都賣出至少100碗。

金子半之助2016年12月進駐台中新光三越即引發台中消費者一陣排隊風潮，有鑑於健康意識逐漸抬頭，越來越多女性消費者在大啖炸物之際，更希望可以吃得健康，減少身體負擔。因而金子半之助創辦人金子真也發現，特別針對台灣女性消費者開發出「錦天丼」，並於2018年3月14日率先在台北推出。

這股錦天丼熱潮如今也延燒到中部，在母親節檔期於新光三越中港店推出，錦天丼不只在料理技法上突破與創新，食材選擇也是從女性為出發點，蒐羅對女性健康特別有助益的各式食材，包括蘸著祕傳醬汁的蛋香蝦仁、干貝及魷魚，以及以天粉麵衣酥炸的日本舞菇。

食用時議先品嚐蘸著祕傳醬汁的蛋香蝦仁、干貝及魷魚，輕薄柔軟的蛋香麵衣入口即化又嚐得到海鮮的原始鮮甜；另外以天粉麵衣酥炸的日本舞菇，香酥多汁，蕈香迷人；第二步再品嚐日本種越光米與醬汁融合成微鹹微甜的傳統江戶滋味；待食用一半後，將炸半熟的溫泉玉子劃破，金黃蛋液緩緩滲透每一粒飽滿Q彈的米飯與炸物，達到極致的香濃層次；最後秘製的牛蒡薑末融合米飯，讓口腔瞬間清新滿盈，作為華麗的味覺收場。

(中時 )

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