尊重孫越「不驚擾大家」遺願 家屬24小時內已辦完後事

孫越病逝，不到24小時已完成後事。（資料照）

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孫越為人熟悉的笑容只能留在回憶了。（資料照）

投身公益近40年的孫越（孫叔叔），3月因總膽管結石發炎及、消化道急性出血合併感染，住進台大醫院，4月9日時驚傳因肺阻塞（COPD）急性發作，病況惡化，引起敗血性休克併呼吸衰竭，插管並緊急轉送加護病房醫治，病情一度受到控制，但感染不易控制，最後仍因敗血症合併多重器官衰竭，於1日晚上9點56分安詳病逝台大醫院，享壽87歲。家人在聲明中表示，為尊重孫叔叔不驚擾大家的遺願，已在2日下午辦完後事。

孫越的一對兒女孫向竹、孫向瑩晚間以簡訊回覆記者：「各位關心爸爸的朋友：家父已於昨天五月一日晚上9:56分在家人的陪伴下安息主懷。爸爸走的很平安，在他生前的囑咐下，不希望驚擾大家，在牧師長老的陪伴，我們已在今天下午辦完後事，另外將會有一個追思紀念會來懷念爸爸，時間地點另行敬告，謝謝大家。

孫向竹 孫向瑩 敬上」。

台大醫院也在聲明中代家屬轉達，感謝社會各界連日來對孫叔叔的關心與慰問，家屬已在牧師的協助下完成後事處理。後續各界對對孫叔叔的追思儀式將委由基督教藝人之家、宇宙光全人關懷機構、救世傳播協會、好消息頻道、基督教救助協會及董氏基金會等六個團體進行統籌處理。

(中時 )

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