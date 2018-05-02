遭索取違約金 男暴怒開保時捷衝進車廠

2018年05月02日 20:00 中時電子報 呂承哲 、中國時報記者/ 黃國峰 、中國時報記者/

朱男因消費糾紛，竟開保時捷休旅車，衝撞保時捷台中展間。（翻攝自爆料公社）

朱男因消費糾紛，竟開保時捷休旅車，衝撞保時捷台中展間，晚間店內人員還在清理地上的碎玻璃。（黃國峰攝）

朱男不滿被車商要求支付違約金，憤而開車衝撞車廠。(翻攝自爆料公社)

消費糾紛，有暴力前科的42歲朱姓男子，2日下午5時12分，開著保時捷休旅車，衝進保時捷台中旗艦店，造成大門玻璃門碎裂，朱男稍微停車後，再衝撞櫃檯，將櫃檯推移移位，朱男下車後對店內人員大聲嗆聲，造成店內人員受到不少驚嚇。

台中市警第四分局大墩所員警獲報後，趕往現場，發現朱男攜帶十字鎬、油漆、酒精等前往嗆聲，立即依現行犯將朱男逮補，保時捷店方也向警方報案，控告朱男恐嚇、毀損。

朱男向警方表示，2017年1月向該店談好以598萬原車價，並加選含4D底盤等配件、選購價148萬元，購買全額共746萬的保時捷休旅車，期間陸續付了200多萬元的訂金，但去年11月間所定車輛進來台灣，但卻沒有4D底盤配件，因此想取消訂單，雙方條件談不攏，也經過過消保官調解未成，5天前收到車商的存證信函，要求朱男履約，否則沒收現金及選購配備後，朱男非常氣憤，於是開著另一輛保時捷休旅車，衝進店內報復。

車商對於朱男的行為嚇到了，車商負責人吳男提出告訴，全案依殺人未遂、恐嚇、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。大墩所長周景彬呼籲，民眾遇有消費糾紛，因尋求消保機關申訴，而不是訴諸暴力。

(中時電子報)