孫叔叔反菸34年 病床上仍惦記《菸害防制法》修法

孫叔叔反菸34年 病床上仍惦記《菸害防制法》修法。（資料照）

友善列印
中時

「永遠的孫叔叔」孫越在對抗肺腺癌、慢性肺阻塞COPD長達10多年後，今日仍不敵病魔，因呼吸衰竭而病逝於台大醫院，享嵩壽87歲。長年與孫越合作、推廣菸害防制的董氏基金會表示，孫越投入菸害防制長達34年，就算是上月因高燒住進醫院，也不斷囑咐基金會，要持續督促政府完成《菸害防制法》修法，感謝孫叔叔如此鞠躬盡瘁的義工精神。

孫越在1983年獲得影帝後，隨即宣示一年至少擔任8個月的義工，並於隔年主動加進入董氏基金會擔任終身義工，一當就是34年，他甚至在1989年、事業正如日中天時，宣布結束40年演藝生涯，力行「只見公益、不見孫越」。

董氏基金會表示，孫越除了致力於菸害防制，30多年來，也參與教會服侍工作、投身宇宙光送炭到泰北，同時推動器官捐贈、捐血、飢餓30、安寧照顧、關心失智老人等各項公益活動，幾乎只要是公益關懷活動，一旦需要他的奉獻，他就會竭心盡力、毫無保留。

孫越於2005年確診慢性肺阻塞COPD，更於2007年確診肺腺癌，往後10多年，他都深受COPD所苦，除了幾乎每天都要有人協助拍痰，近來幾乎每年都要因此住院4~7次，每次住院治療都耗時半個多月，但他總是保有相當堅強的意志力，讓他的主治醫師：台大醫院內科部主治醫師楊泮池、林口長庚副院長蔡熒煌均感到相當驚艷，稱讚他每次接受完半個月的療程，出院僅短短休養2周，便可重新投入公益。

董氏基金會指出，儘管孫越身體狀況不佳，仍不缺席各種菸害防制的活動，疾呼「遠離COPD～戒菸及早，生命美好」，希望不要有人再和他一樣，因為吸菸而受害；孫越上個月因胰膽管結石而發燒住院，同時治療COPD的老毛病，他除了不斷向擔心他的人「道歉」，還一直囑咐基金會，要持續督促政府完成《菸害防制法》修法。

董氏基金會最後提到，孫越以自己的生命能量，為社會許多受到忽略的角落，帶來亮光與溫暖，如此躹躬盡粹的義工精神，「典範永存」！

(中時 )

丼飯排隊名店金子半之助「錦天丼… 沒補助就不做？八里泳池活化挨批…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。