孫叔叔反菸34年 病床上仍惦記《菸害防制法》修法

2018年05月02日 20:16 中時 倪浩倫

「永遠的孫叔叔」孫越在對抗肺腺癌、慢性肺阻塞COPD長達10多年後，今日仍不敵病魔，因呼吸衰竭而病逝於台大醫院，享嵩壽87歲。長年與孫越合作、推廣菸害防制的董氏基金會表示，孫越投入菸害防制長達34年，就算是上月因高燒住進醫院，也不斷囑咐基金會，要持續督促政府完成《菸害防制法》修法，感謝孫叔叔如此鞠躬盡瘁的義工精神。

孫越在1983年獲得影帝後，隨即宣示一年至少擔任8個月的義工，並於隔年主動加進入董氏基金會擔任終身義工，一當就是34年，他甚至在1989年、事業正如日中天時，宣布結束40年演藝生涯，力行「只見公益、不見孫越」。

董氏基金會表示，孫越除了致力於菸害防制，30多年來，也參與教會服侍工作、投身宇宙光送炭到泰北，同時推動器官捐贈、捐血、飢餓30、安寧照顧、關心失智老人等各項公益活動，幾乎只要是公益關懷活動，一旦需要他的奉獻，他就會竭心盡力、毫無保留。

孫越於2005年確診慢性肺阻塞COPD，更於2007年確診肺腺癌，往後10多年，他都深受COPD所苦，除了幾乎每天都要有人協助拍痰，近來幾乎每年都要因此住院4~7次，每次住院治療都耗時半個多月，但他總是保有相當堅強的意志力，讓他的主治醫師：台大醫院內科部主治醫師楊泮池、林口長庚副院長蔡熒煌均感到相當驚艷，稱讚他每次接受完半個月的療程，出院僅短短休養2周，便可重新投入公益。

董氏基金會指出，儘管孫越身體狀況不佳，仍不缺席各種菸害防制的活動，疾呼「遠離COPD～戒菸及早，生命美好」，希望不要有人再和他一樣，因為吸菸而受害；孫越上個月因胰膽管結石而發燒住院，同時治療COPD的老毛病，他除了不斷向擔心他的人「道歉」，還一直囑咐基金會，要持續督促政府完成《菸害防制法》修法。

董氏基金會最後提到，孫越以自己的生命能量，為社會許多受到忽略的角落，帶來亮光與溫暖，如此躹躬盡粹的義工精神，「典範永存」！

(中時 )