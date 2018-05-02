沒補助就不做？八里泳池活化挨批怠慢

東海四季游泳池原是八里區唯一的泳池，因營運不佳，廠商2016年提前解約，場館停業至今。（譚宇哲攝）

友善列印
中時
、蔡瀚霆

新北市府欲活化已停業的八里東海四季游泳池，打造小型運動中心，八里區公所2014年起提出改善計畫向體育署爭取補助未果，活化計畫跟著延宕至今，新北市議員鄭宇恩2日痛批公所怠慢，八里區長莊茂坤表示，將向市府爭取經費，先行改善泳池硬體，並持續規畫小型運動中心。

建於2001年的東海四季游泳池原是八里區唯一的泳池， 2012年八里垃圾焚化廠增設溫水游泳池後，提供當地居民免費使用，廠商營運慘淡，遂在2016年提前解約，公所雖有意將活化泳池，卻因申請不到中央補助經費，遲遲沒有動作，上周在新北市議會遭市議員鄭宇恩質疑，2日舉辦會勘共商解決方法。

鄭宇恩表示，區公所向教育部體育署申請補助的計畫內容只有游泳池改善項目，當地居民期盼的健身房、韻律教室都沒有提到，區公所去年還在沿用被退回的2014年計畫內容，換上2017年的計畫名稱來申請補助，還說中央不補助，卻沒有自我檢討，「根本是敷衍八里區居民。」

鄭宇恩也說，區公所不應只是一味想申請補助、找新的委外廠商經營，相關經費應中央地方多管齊下，招商前也要先做好可行性評估。

新北市議員鄭戴麗香則認為，中央如果不給補助，公所就用市府經費自己做比較快，別再讓八里人苦等。

新北市體育處副處長王泓翔建議，中央前瞻計畫補助的方向在建設足球場、多功能草皮、友善銀髮族空間等，與區公所提出的泳池修繕計畫主題不符，建議修改計畫，重新再提。

八里區長莊茂坤表示，因東海四季游泳池設備老舊、營運不善，公所2014年起數次向體育署提出東海四季游泳池改善計畫，預計申請補助經費680萬元，盼改善泳池溫水系統、機電設施等硬體，讓廠商進一步活化場館使用，但未獲體育署同意，將檢討計畫內容，先向市府爭取經費改善硬體，同時持續規畫包含健身房、韻律教室等空間的小型運動中心。

(中時 )

孫叔叔反菸34年 病床上仍惦記《… 貝納頌新系列 推少見包裝黑咖啡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。