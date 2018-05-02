沒補助就不做？八里泳池活化挨批怠慢

2018年05月02日 20:25 中時 譚宇哲 、蔡瀚霆 、蔡瀚霆

新北市府欲活化已停業的八里東海四季游泳池，打造小型運動中心，八里區公所2014年起提出改善計畫向體育署爭取補助未果，活化計畫跟著延宕至今，新北市議員鄭宇恩2日痛批公所怠慢，八里區長莊茂坤表示，將向市府爭取經費，先行改善泳池硬體，並持續規畫小型運動中心。

建於2001年的東海四季游泳池原是八里區唯一的泳池， 2012年八里垃圾焚化廠增設溫水游泳池後，提供當地居民免費使用，廠商營運慘淡，遂在2016年提前解約，公所雖有意將活化泳池，卻因申請不到中央補助經費，遲遲沒有動作，上周在新北市議會遭市議員鄭宇恩質疑，2日舉辦會勘共商解決方法。

鄭宇恩表示，區公所向教育部體育署申請補助的計畫內容只有游泳池改善項目，當地居民期盼的健身房、韻律教室都沒有提到，區公所去年還在沿用被退回的2014年計畫內容，換上2017年的計畫名稱來申請補助，還說中央不補助，卻沒有自我檢討，「根本是敷衍八里區居民。」

鄭宇恩也說，區公所不應只是一味想申請補助、找新的委外廠商經營，相關經費應中央地方多管齊下，招商前也要先做好可行性評估。

新北市議員鄭戴麗香則認為，中央如果不給補助，公所就用市府經費自己做比較快，別再讓八里人苦等。

新北市體育處副處長王泓翔建議，中央前瞻計畫補助的方向在建設足球場、多功能草皮、友善銀髮族空間等，與區公所提出的泳池修繕計畫主題不符，建議修改計畫，重新再提。

八里區長莊茂坤表示，因東海四季游泳池設備老舊、營運不善，公所2014年起數次向體育署提出東海四季游泳池改善計畫，預計申請補助經費680萬元，盼改善泳池溫水系統、機電設施等硬體，讓廠商進一步活化場館使用，但未獲體育署同意，將檢討計畫內容，先向市府爭取經費改善硬體，同時持續規畫包含健身房、韻律教室等空間的小型運動中心。

(中時 )