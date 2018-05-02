全球旅客搭機禮儀大調查！台灣人最討厭小孩吵鬧又最愛睡覺

2018年05月02日 20:24 中時 何書青

Expedia針對全球23個城市、近2萬名旅客進行「2018年全球旅客搭機禮儀調查」，發現各個國家旅客機上行為大不相同，超過７成歐美旅客會於進行閱讀，有８成亞洲旅客會於機上睡覺，而台灣人睡覺則是全球比例最高國家。此外，調查指出有64%的旅客會使用網路及手機報到，但台灣仍有近７成旅客以傳統登機櫃檯報到為主；而針對訂購旅遊方式，亞洲旅客通常會先訂購機票再預訂飯店，而台灣旅客則有46%會習慣同時訂購機+酒。

關於搭飛機時的座位喜好，全球有超過6成旅客較喜歡選靠窗座位，能避免鄰座出入打擾，且能夠欣賞到窗位美景，僅有3分之1的旅客會選擇走道座位；有趣的是，全球僅有日本旅客選擇靠走道座位比例（53%）較靠窗座位比例高（46%），另一項調查發現，當乘坐靠窗座位，飛行途中想前往洗手間而鄰座正在休息時，全球有超過4成旅客表示會叫醒對方並借過，但有近８成的日本旅客會盡量避免打擾鄰座，可見日本旅客很可能正是因不希望打擾別人，而成為全球旅客唯一較多數選靠走道座位的旅客。

各個國家旅客在飛機上的行為也有些不同，歐美旅客有超過７成會於機上進行閱讀，亞洲旅客閱讀行為則低於５成；反而亞洲旅客有８成會選擇睡覺來打發大部分時間，而台灣旅客搭機睡覺的比例為89%，登上全球在飛機上最愛睡覺的國家。

Expedia也公布全球旅客最討厭在機上遇到的惱人乘客前5名：第1名「不斷踢前面座位的乘客」(51%)，第2名「噴過多香水的乘客」(43%)，第33名「放任小孩吵鬧的父母」(39%)，第4名「侵略其他人空間的乘客」(34%)，第5名則是「談話大聲或音樂音量太大聲的乘客」(29%)。其中，台灣旅客最受不了「放任孩童吵鬧的父母」的比例為56%，位居全球「最討厭吵鬧小孩」之冠。此外，有7成台灣旅客希望前座乘客不傾斜席位，避免影響到自己座位空間。若在飛機上遇到不禮貌的旅客，全球有4分之1的旅客會選擇忽視，日本旅客佔其中39%為最多數。

台灣廉價航空興起，許多旅客開始會依需求選擇機票，調查顯示98%台灣旅客選擇航班最在意的是機票價格；同時，調查也顯示亞洲旅客通常在計畫旅行時，會先訂購機票再預訂飯店；而台灣旅客同時訂購機+酒的比例佔46%，比分開訂來得高，也是亞洲地區最高的國家，通常機+酒一起訂能夠獲得較多的優惠，這也顯示台灣旅客在意精算省錢的旅遊方式。

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(中時 )