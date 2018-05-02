曾寶儀曝最後見孫越 大方送酒直喊「不想再喝了」

2018年05月02日 20:30 中時電子報 蔡曉婷

曾寶儀分享兩人合影。（圖／取自曾寶儀 Bowie臉書）

曾寶儀發文分享兩人過往趣事。（圖／取自曾寶儀 Bowie臉書）

87歲「永遠的孫叔叔」孫越昨(1日)晚間病逝，家人今已替孫越完成後事，稍早和孫越是忘年之交的曾寶儀在臉書分享兩人互動往事，吐露最後一次去看孫越時，他開口想把珍藏的酒留給曾寶儀，直說「不想再喝了」，曾寶儀也說突然不想喝了，她當時還開心兩人默契十足，沒想到這一別竟代表將永遠失去一起小酌的樂趣。

曾寶儀稍早發文表示，孫越過去總稱呼她是他「最年輕的酒友」，曾也索性叫孫越是「最年長的酒友」，上次兩人相見，孫越突然表示不想再喝酒了，原來早暗示兩人無緣再喝一杯。她感謝孫越過往陪她禱告，支持她度過困難的日子，也謝謝他過去有事沒事傳照片、影音給她，讓她知道孫越的關心和愛，而這一切都讓曾寶儀在打字時忍不住難過流淚。

孫越一生不斷倡導戒菸，曾寶儀想起兩人有回坐計程車，一上車便聞到車上菸味，曾寶儀暗想「哎，今天司機中獎了！」之後坐在前座的孫越果不其然猛對司機教誨，說：「朋友，該戒菸了！」下車時曾寶儀不忘幫忙提醒司機說：「你就當載到孫叔是個戒菸的契機，一鼓作氣別再抽了！」兩人一搭一唱有如相聲，開心回憶如今只能追憶。

最後，曾寶儀對孫越說：「我很想你！但我會笑著想你！因為我知道不管你在哪裡，你都會溫柔地說：小寶儀，願主與你同在，我也與妳同在！」許多網友因此感動，回說：「他會在另一個世界守護你的」、「RIP」、「永遠懷念孫叔叔」。

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(中時電子報)