新店區公所、白金花園酒店 簽署防災合作備忘錄

2018年05月02日 20:52 中時 王揚傑

隨防災意識提升，許多企業投入資源與公部門合作防災，新店知名飯店白金花園酒店今（2日）與新店區公所共同簽署防災合作備忘錄合作，並捐出110組「住宅用火災警報器」，同時承諾日後在地震發生、建築物損壞、防災公園戶外收容災民機制啟動時，提供五星級熱食，讓災民溫飽，也讓新店防災體系陣容更趨堅強。

新店區長林煌源表示，對於防災工作，政府能量有限，民間資源無窮，除先前納入裕隆企業防災車「行」的能量，落實防災準備工作外，更感謝白金花園酒店防災夥伴的加入，提升新店區戶外收容「食」的能量，另外住宅用火災警報器的提供，也讓新店居民「住」得更安心。期盼未來有越來越多的民間企業可藉本身的專才，投入防災工作的列車。

白金花園酒店總經理陳慶珍表示，白金花園酒店感謝新店地區民眾長期的支持與鼓勵，特別捐贈110組「住宅用火災警報器」，以減少火災所導致的遺憾，未來將與新店區公所站在第一線，一同做好防災工作，守護民眾安全。

2日下午同時進行太平防災公園開設收容演練，現場模擬裕隆企業防災車輛載送收容民眾，並開設「指揮中心」、「安置登記」、「醫護」等區域作業，希望透過實境模擬，提升自我應變能力，以保障新店居民的安全。

(中時 )