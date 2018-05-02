女兒洩平鑫濤一句話 揭密「為瓊瑤棄元配」導火線

2018年05月02日 20:44 中時電子報 吳玫穎

知名作家瓊瑤與集團創辦人平鑫濤結婚39年，平鑫濤前妻林婉珍日前出版新書《往事浮光》，以一句「我想，也是時候可以來談談我的版本了……」揭密如何被瓊瑤介入她與平鑫濤家庭始末，也掀起外界對瓊瑤的不諒解。

平鑫濤二女兒平珩日前上黃光芹廣播節目《POP搶先爆》代母宣傳新書，被問起母親林婉珍對於這段婚姻的註解為何？平珩坦言曾想過父母是不是有一些個性不太相合的部分，這也是所有人相處都會碰到的，但即便碰到個性相合的人，也不見得會被對方吸引，「我父親說過一句話，他們的關係（與林婉珍）就是『貧賤夫妻百事哀』，我覺得這多少反映出他們的狀況。」

平珩說，父母親在婚姻前段時間，真的就是物質條件很不好、生活很辛苦，又正值爸爸事業打拚時期，各方面來講都是壓力很大的時候，「所以你說大家要用很和緩的語氣講什麼，其實不容易。」

平珩透露以前父親常去香港收帳，回來都會買新衣服給他們，可是媽媽是個性很直的人，會說「這顏色怎麼穿？」平珩認為這也許就是母親撒嬌的方式，可能聽起來沒這麼中聽。

但對母親來說，如果兩人感情很堅定，其實這些家常話不會是問題，「有次的確是有些狀況，讓這個人會改變，她當然對於這個改變，有很痛心的地方。」不過平珩也為母親澄清，出這本書不是要幫自己申訴，或控訴什麼，而是想把自己這些歷程，緩緩說出來。

平珩說，以母親經歷過的這些，應該是個憂愁的人，但母親到現在臉部肌肉緩和、很漂亮，感覺其實心裡上沒這麼糾葛，「可是當她把它寫出來，也是蠻現法的作法，真正讓她自己與過去和解。」

(中時電子報)