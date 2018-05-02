突顯暖化 環團想將川普的臉刻在冰山上

2018年05月02日 20:51 中時電子報 江飛宇

為了抗議美國總統川普無視全球暖化問題，芬蘭的氣候組織想要把川普的臉雕刻在冰山上，為此他們正在籌集50萬美元。

商業內幕(business insider) 報導，這個計畫是由芬蘭的環保組織冰河融化 (Melting Ice)發起的，稱為被稱為「更多川普」(Trumpmore)計畫。冰河融化組織的領導者尼可拉斯．佩里圖(Nicolas Prieto)表示：「全球暖化是當今最重要的世界性問題，值得每一個人類關心與面對，我們用雕刻冰山的方法，可以目擊到這個巨大的冰雕能夠持續多久，如此一來，人們就能用自己的眼睛來確認全球暖化的危機，就沒有所謂相不相信的問題了。」

假如該團隊的籌資能夠達成，他們將會公布冰山的雕刻地點，並且透過網路進行實況轉播，據他們的計畫，希望川普冰雕至少能夠達到35公尺高。

為何選擇雕刻川普？是因為川普是目前世界上少數公開否定全球暖化的國際領袖，他曾說「所謂全球暖化是科學家的危言聳聽」，也曾以冬季某些個別地區的低溫，來證明全球暖化並不存在，比如他在2014年2月的推特就講：「美國剛歷經大規模的暴風雪，部分地區創下低溫紀錄，所謂全球暖化的惡作劇，應該改名了！」

正因為川普立場不信全球暖化，所以他所用的閣員也自然是同一類人，比如他環保署長史考特．普魯特(Scott Pruitt)，也否定暖化危機，他曾說：「我承認人類活動應該是地球暖化的因素，但是暖化可能也並不完全都是負面。」

他在今年2月份依然抱持這個觀點，他說：「從歷史上來看，地球較溫暖的時期，正是人類文明最昌盛的階段，因此有些假說認為，氣候變暖不一定都是壞事。」

他所指的是歷史上幾次小冰期是文明特別困頓的時候，比如西元400年左右，全球氣溫曾經普遍下降，導致北亞游牧民族，以及日爾曼人的大量南遷，連帶造成幾個文明古國的衰退，比如西晉遭遇的五胡亂華，和西羅馬帝國的滅亡。

(中時電子報)