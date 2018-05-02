萊恩雷諾斯韓國打片 嗆聲「死侍電爆薩諾斯」

2018年05月02日 20:53 中時 潘鈺楨

萊恩雷諾斯替電影《死侍2》展開世界巡迴宣傳，昨日清晨飛抵韓國首爾，今早一身帥氣春裝出席首爾國際媒體記者會，被問及新作明明是成人版的超級英雄動作片，為何會定位成「家庭電影」，他表示《死侍2》當然不會是那種像《獅子王》的家庭片，但他與新組成的團體「X-Force（X特攻隊）」之間有如家庭般的互動。強調死侍的嘴砲火力、跟武打動作依舊不減，而且更要直踩油門，挑戰大銀幕尺度！

談到新對手演員喬許布洛林所演出的關鍵角色「機堡」，對於布洛林也是《復仇者聯盟：無限之戰》的大反派「薩諾斯」，萊恩雷諾斯開玩笑說沒聽過這件事，回想當時在籌備《死侍2》時，最大的挑戰就是「機堡」人選，當時已屬意喬許布洛林擔任，但因為同時已經接演《復仇者3》讓布洛林分身乏術，再巡了一輪還是苦無人選之時，某天布洛林打來說他決定出演，讓整個劇組重燃希望。也因為布洛林再漫威宇宙的雙重角色，在《死侍2》裡，雷諾斯表示死侍當然不會放過酸爆「薩諾斯」的機會。

而從初想到實際誕生《死侍》這部作品歷經了超過10年的籌備，全程參與的萊恩雷諾斯對這個作品宛如自己的小孩一樣，全心投入，也因為首部曲的全球大成功，使得系列續集作品因而催生，被問到至於《死侍3》的故事設定，雷諾斯表示，應該不會有第3集，取而代之的是「X-Force（X特攻隊）」系列電影，就像《X戰警》及《復仇者聯盟》一樣，發展出更大的英雄世界，並且有更多吸引人的角色故事讓整個宇宙更完整；接著雷諾斯又談到如果要說未來最希望完成的作品，他表示希望能拍一部「金鋼狼對死侍」，再度透露出他跟休傑克曼的好交情。

在談到假設未來要卸任「死侍」一角，自己認為演藝圈中誰最有機會接棒演出，他表示這個角色跟他自己的連結度很高，就像休傑克曼的「金鋼狼」一樣，要他說誰可以接任，他目前真的還想不到人選。韓國媒體邀請雷諾斯承諾，若《死侍2》票房成績超越第1集，他願意做什麼事回饋影迷？他說他可以在鏡頭前把一整瓶韓國燒酒喝掉，接著問主持人這應該不會讓他GG吧，然後又開玩笑說剛剛是死侍在說話啦！電影5月15日在台上映。

(中時 )