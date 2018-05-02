吳佳珊曾為叛逆兒3年不接戲！陳文山心疼媽媽「站著讓她打」

陳文山（左）、羅時豐（右）為吳佳珊提前過母親節。（台視）

友善列印
中時

母親節將至，台視八點檔《情·份》演員羅時豐、陳文山特別趁機會替劇中的母親吳佳珊慶祝母親節。吳佳珊戲中和陳文山一搭一唱有相當多母子逗趣互動，其實私底下的她也有兩個兒子，她透露自己在家中是位嚴母，對兒子管教很嚴厲、不苟言笑與戲中形象反差相當大，她分享：「譬如小時候他們開冰箱要吃東西都要問過我，或是規定他們九點前要回到家不然就會鎖門，所以兒子從小都很怕我、不敢跟我講話！」對兒子教育用心良苦的她，還曾經在兒子叛逆期時長達3年沒接戲。

自嘲在家是「慈禧」的她對於自己「鐵的紀律」解釋：「因為大兒子是大孫、小時候又長得很可愛，家裡的人相當寵愛他，所以我必須扮黑臉，如果不嚴厲管教怕他們會被寵壞。」近期小兒子有穩定交往的對象，她說，雖然嚴格管教兩位兒子，但她未來不會成為惡婆婆，明理的她說︰「我一定是很好的婆婆，因為我會想那是別人家的寶貝女兒嫁過來，所以只要他們帶女朋友回來，我都不會板著臉。」

陳文山私下也事親至孝，近年看著父母親年紀越來越大讓他相當感慨與不捨，平時沒戲時都待在家裡接送父母親到醫院。他回憶母親從小就嚴格，對三兄弟的管教採取「連坐法」，一個犯錯其他兩個跟著被打，「母親認為兄弟就是要互相勉力、互相規勸，她教我們這是兄弟間的責任」，小時候會跑給媽媽追，後來發現媽媽漸漸跑不動了，他直接站著給她打，直到上國中時，有天媽媽打他們打到自己受傷、發現小孩大了打不動了才停止。他也暗自決定要乖一點，不再讓媽媽因為管教他們而操心甚至傷身。

雖然母親從小嚴厲管教，現在回過頭看，他心中依然充滿感謝，表示：「要謝謝媽媽從小這麼嚴格的教育我們，讓我們懂得替別人著想、愛人愛己，沒有變成危害社會的人。」

母親節將至，他說最想跟媽媽說：「剩菜不要一熱再熱」，因為他有時候拍戲時間長沒辦法常常在家，希望他們能夠多照顧自己。

(中時 )

尚杜加丹蓄鬍好幾個月 舉手投足… 尚杜加丹蓄鬍好幾個月 舉手投足…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。