吳佳珊曾為叛逆兒3年不接戲！陳文山心疼媽媽「站著讓她打」

2018年05月02日 21:02 中時 林淑娟

母親節將至，台視八點檔《情·份》演員羅時豐、陳文山特別趁機會替劇中的母親吳佳珊慶祝母親節。吳佳珊戲中和陳文山一搭一唱有相當多母子逗趣互動，其實私底下的她也有兩個兒子，她透露自己在家中是位嚴母，對兒子管教很嚴厲、不苟言笑與戲中形象反差相當大，她分享：「譬如小時候他們開冰箱要吃東西都要問過我，或是規定他們九點前要回到家不然就會鎖門，所以兒子從小都很怕我、不敢跟我講話！」對兒子教育用心良苦的她，還曾經在兒子叛逆期時長達3年沒接戲。

自嘲在家是「慈禧」的她對於自己「鐵的紀律」解釋：「因為大兒子是大孫、小時候又長得很可愛，家裡的人相當寵愛他，所以我必須扮黑臉，如果不嚴厲管教怕他們會被寵壞。」近期小兒子有穩定交往的對象，她說，雖然嚴格管教兩位兒子，但她未來不會成為惡婆婆，明理的她說︰「我一定是很好的婆婆，因為我會想那是別人家的寶貝女兒嫁過來，所以只要他們帶女朋友回來，我都不會板著臉。」

陳文山私下也事親至孝，近年看著父母親年紀越來越大讓他相當感慨與不捨，平時沒戲時都待在家裡接送父母親到醫院。他回憶母親從小就嚴格，對三兄弟的管教採取「連坐法」，一個犯錯其他兩個跟著被打，「母親認為兄弟就是要互相勉力、互相規勸，她教我們這是兄弟間的責任」，小時候會跑給媽媽追，後來發現媽媽漸漸跑不動了，他直接站著給她打，直到上國中時，有天媽媽打他們打到自己受傷、發現小孩大了打不動了才停止。他也暗自決定要乖一點，不再讓媽媽因為管教他們而操心甚至傷身。

雖然母親從小嚴厲管教，現在回過頭看，他心中依然充滿感謝，表示：「要謝謝媽媽從小這麼嚴格的教育我們，讓我們懂得替別人著想、愛人愛己，沒有變成危害社會的人。」

母親節將至，他說最想跟媽媽說：「剩菜不要一熱再熱」，因為他有時候拍戲時間長沒辦法常常在家，希望他們能夠多照顧自己。

(中時 )