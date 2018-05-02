尚杜加丹蓄鬍好幾個月 舉手投足超假掰

2018年05月02日 21:03 中時 潘鈺楨

喜劇演員出身的奧斯卡影帝尚杜加丹（Jean Dujardin）在古裝喜劇《假掰英雄》（Return of the Hero）再展令人捧腹的法式喜感，飾演一名外強中乾、貪生怕死的將軍，因為杜撰的英勇事蹟而爆紅成為街坊鄰居心中的大英雄，卻假借虛名騙財騙色。久未演出古裝電影的尚杜加丹不僅為戲勤練騎馬、射擊和跳舞，為了完美演出讓人又愛又恨的「假掰」將軍一角，舉手投足更是練就「裝模作樣」，連鬍子都大有學問，他說：「我這次特別參考雷利史考特（Ridley Scott）1977年執導的電影《決鬥的人》中哈維凱托（Harvey Keitel）的濃密八字鬍，希望鬍子看起來陽剛又略帶喜感。為了有這樣的鬍子，我得先蓄好幾個月，拍攝前才小心翼翼修成想要的樣子。」

曾執導過《小淘氣尼古拉》（Little Nicholas）的導演羅倫泰拉德（Laurent Tirard）繼《我的哈比情人》後二度與尚杜加丹合作，對尚杜加丹的喜劇才華激賞不已，他稱讚道：「尚飾演的將軍是一位不擇手段的騙子，一開始觀眾只會覺得這個角色很有趣，最後卻會忍不住愛上他。成功的喜劇就該如此，不只引觀眾發笑，更能帶出觀眾的各種情感。」而與尚杜加丹合演對手戲的法國氣質女神梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent）則是從影20年來首度演喜劇，全力拋開女神包袱，在戲裡不僅跌個四腳朝天，還被尚杜加丹踢進水裡，毫不避諱演出各種不計形象的搞笑橋段，導演泰拉德說：「選擇梅蘭妮演出這個角色十分冒險，第一週拍攝結束後，她跑來跟我說演喜劇好累，她從不知道演喜劇這麼耗體力。但梅蘭妮非常努力，也表現得非常好，充分掌握喜劇節奏，跟尚激盪出精彩的火花。」

《假掰英雄》描述裝模作樣的紐維爾將軍（尚杜加丹 飾）遠赴前線作戰後毫無音訊，留下未婚妻寶琳一人傷心落淚，她的姐姐伊莉莎白（梅蘭妮蘿倫 飾）認為他凶多吉少，便假冒他的名義寫信安慰寶琳相思之苦，沒想到她在信中虛構的英勇事蹟，竟讓逃兵歸來的他變成鄉里間的「大英雄」！眼看他沉醉在戰爭英雄形象裡，伊莉莎白決定要把他拉下神壇！究竟紐維爾將軍的謊言人生能否繼續下去呢？電影5月4日在台上映。

(中時 )