50歲收外遇夫離婚大禮 十年後梅開二度更合適

2018年05月02日 21:16 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「50歲時我得到一份『大禮』，與外遇的丈夫離婚；離婚10年後，我又重新找到另一半。」

61歲的許慧伶打扮入時，過耳短髮染成金色，與身旁70歲壯碩帥氣的夫婿「材哥」連袂出現時，給人一種老夫老妻的熟稔安心，若不是特別提起，沒人能猜到他們才結婚4年。

愛，是讓對方「做自己」

兩人個性互補，男生內斂、女生奔放，許慧伶「愛要說出口」的直率應為兩人世界平添不少幸福時刻。受訪當天，許慧伶談及情感功課的峰迴路轉、慶幸「終於等到你」的彼此相遇，她與並肩而坐的夫婿眼神交會，雖是短短數秒的盡在不言中，但對照訪談末尾她特別提及終能在另一半面前「做自己」，人妻的踏實快樂已表露無遺，她形容兩人相處「像是喝溫開水」，平淡且自然。

（圖/許慧伶提供）

若不是50歲那年的苦澀大禮，就無法顯出當幸福再度來敲門的彌足珍貴。許慧伶直到3年前才完全擺脫離婚的挫折感，稍微推算，這已是她與材哥結婚1年後，「走出來」，大不易。

因外遇觸礁的婚姻，糾結過程總是雷同八點檔情節。許慧伶與前夫是男方兩邊都想要，不甘心的妻子則緊迫盯人、偶爾情緒失控，如此艱難地相處4年後，疲憊的兩人接受破裂關係「再也回不去」的事實，決定放手。

時間確是治癒的良方，十多年來許慧伶慢慢回頭審視前段婚姻，點滴心頭的反思撫平內心情緒，化作日後接納新關係的養分，她發覺自己的責任或許是「有點控制欲」的驕縱，現在評價前夫已經心平氣和，「他是愛小孩的爸爸與盡責的丈夫。」

不見不散，緣定合歡山「3158咖啡」

撇開那朵不期然飄來的婚變烏雲不說，許慧伶的本來個性外向開朗，每當旅遊或美食癮發作，最能顯示她的行動力：即使天色已晚也要立刻發動引擎，朝目的地出發。材哥在認識她之前，作息規律，天黑了就回家，沒有夜生活，當然也不曾有過任何叛逆的驚人之舉，認識許慧伶，他才有機會體驗框架之外的世界。

有一次，他突然探頭對書房裡的妻子說，「我發現妳每天都在（書房）裡面計畫吃喝玩樂」，正當許慧伶一時還無法意會先生是肯定或抱怨，材哥已經接著說，「可是我喜歡耶！」

（圖/許慧伶提供）

兩人是不折不扣的「網友」，因臉書旅遊社團結緣。當時是許慧伶深受合歡山「3158咖啡」吸引，於是在臉書徵求願意一起喝杯高海拔咖啡的旅伴。

材哥的臉書帳號是女兒幫忙開的，目的是希望「宅」在家裡的爸爸有個與人互動的管道，但在看到許慧伶貼文之前，他一直只是「潛水」旁觀，從未與人互動，沒想到第一次留言，就牽起一段姻緣。

那次是團體行動，在大夥藉著閒聊互相認識的過程中，材哥提到妻子已過世4年，兒女則各自成家，並且透露由於妻子從發病到離開令人措手不及，驟然一個人的材哥因而失去生活目標，很長一段時間過得不開心，「他說起往事時還哭了」，許慧伶至今印象深刻。

（圖/許慧伶提供）

相識一年後，兩人決定此後相伴同行，除了終於等到你的相知相惜，其中也有不可思議的巧合催化。對許慧伶來說，最奇妙的是，材哥妻子的忌日剛好是自己的農曆生日，未謀面婆婆的忌日則是許慧伶的國曆生日，「我總相信這是冥冥中，兩人給我們的祝福。」

材哥回憶，妻子在世時忙於工作，常與他相約「以後」一起出國旅遊，想造訪的目的地清單不斷加長，只是妻子沒能等到她滿心期待的以後。人生無常的傷痛教會他把握現在，不讓「錢在銀行，人在天堂」的憾事發生。

把握現在，不為誰先離開憂慮

許慧伶坦言，夫妻倆也討論過「以後一方先走了怎麼辦？」結果他們覺得應對未知的最好方法就是把握現在，「每天都更愛彼此一點、多黏對方一點！」並且多多認識朋友、參加活動，讓生活充實不孤單。

（圖/許慧伶提供）

許慧伶建議大人們要學會「愛自己」：用心維持外在的最佳狀態，注重穿著，讓自己看來神清氣爽；不管年紀多大，都要成長、言之有物，更重要的是，不能與社會脫節；若時間許可，多參加活動，認識不同的人，要有自己手帕交與老朋友。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)