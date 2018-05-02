【永遠的孫叔叔再見了】星友們哀悼

2018年05月02日 21:15 中時 洪秀瑛 、 蕭雅玲 、 潘鈺楨 、 許雅淳 、 林淑娟

陳淑麗（左起）、孫越、李明依。（董氏基金會提供）

孫越（右）與傅達仁。（傅達仁提供）

孫越。（董氏基金會提供）

孫叔叔1日晚病逝，享壽87歲，孫越生前和陶大偉、張小燕因做節目、拍電影結識逾50年，感情深厚堪稱「鐵三角」，隨著陶大偉、孫越相繼過世，鐵三角也成絕響。張小燕難過得無法受訪，僅簡短表示「雖然知道有這一天，可是就是難捨」，並在臉書以全黑畫面寫上「痛」字，訴盡深深的悲痛。

陶大偉的兒子陶吉吉在臉書發文哀悼：「人間少了個天使，哀慟！想您，永遠的孫叔叔。」孫叔叔摯友、也是董氏基金會終身義工的陳淑麗表示，「我很傷痛，但對孫叔來說也是解脫，他受太多苦了，就讓他走吧」。李明依說，「他是我最親的長輩，他的一生，也是我的榜樣，我會追隨他的信念，持續做公益，愛主，傳福音。」

郎祖筠寫道：「孫叔叔，永息主懷。在天家還有您的老朋友郎叔會照顧您，也會擔任您的導遊。思念您～永遠。」金曲歌后江蕙也表達不捨：「孫叔叔，您的離開讓晚輩們很不捨！您對台灣的貢獻，讓世人非常敬佩與感動！失去您這位善心大使真的心很痛！您會永遠活在我們心中。孫叔叔，您好走了。」

與孫越合作《老莫的第二個春天》與《老科的最後一個秋天》的導演李祐寧，表示一直想去醫院探望但怕打擾，遺憾說：「我第2部作品就跟他合作，拍出了重要代表作，開啟我的導演生涯。」李祐寧當年與孫越合作才32歲，認為孫越啟發他如何拍人物、如何透過電影鏡頭、全景、肢體動作來表現人物。也認為《老莫》能拿下金馬最佳劇情片，孫越功不可沒，「從他身上學到太多東西。」

他記得有次他分完鏡，但孫越有些意見，兩人不願花時間辯論，決定兩人想法都拍，再看哪個好。其中一幕孫越摟著張純芳，他就採用孫越建議，以背對鏡頭取代他原先想的拍攝正側面，「我們意見相左的3個鏡頭，後來都採用他的意見，到現在依然覺得是相當經典的畫面。」

他印象中的孫越是個意志力堅強的人，記得1983年在六龜拍《老莫》，有個場景要在一間小房子裡拍，當時孫越覺得小房子裡不方便抽菸，索性不抽，他沒想到的是這個偶然讓孫越決定戒菸，「就在這一部片拍完，他把菸戒掉了，後來投入董氏基金會勸大家戒菸，是個很好的長輩。」至於當年為何相中孫越演老莫？他透露其實是寫劇本的吳念真力薦。

李祐寧表示，當時他收到吳念真寫的劇本，在老莫這個人物簡介上，個性、年齡沒多做介紹，只寫了2個字「孫越」。「這個角色就是為孫越量身訂做的，他是那個年代，所有老兵的縮影。」直到現在孫越的這些故事，還會被他拿來當授課例子，年輕學子對孫越的作品毫不陌生、相當喜愛。

孫越以《搭錯車》拿到金馬影帝，該片導演虞戡平泣不成聲，他說孫越一生精采、奉獻社會，曾跟摯友聊過，也很早交代家人，到了離開的那一天，不希望瞻仰遺容，「他從不避談這些事，認為主會帶領他，不希望驚擾社會，只希望活著對社會有貢獻，不願走了還要驚擾大家。」

與孫越合作電影《四傻害羞》的導演朱延平以真摯文字緬懷故友：「演藝生涯最高峰毅然放棄，從此只有公益，沒有孫越，我30年的老戰友，孫叔。」曾與孫越演出電影《搭錯車》的劉瑞琪，聽到消息很難過，表示近年都透過虞戡平導演關心孫越病況，盼他一路好走。

與孫越有數10年交情的張艾嘉難過地表示：「我敬愛的老朋友回天國的家了，雖然不捨，但必有放手的日子，直到再次相遇，他會希望你我把在世該做的事做對、做好。」

(中時 )