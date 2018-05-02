天秤座媽媽賈靜雯 自認常想太多

賈靜雯和3個女兒及老公修杰楷。（取自臉書）

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中時
賈靜雯和女兒咘咘。（取自臉書）
賈靜雯。（《Marie Claire美麗佳人》提供）
賈靜雯。（《Marie Claire美麗佳人》提供）

賈靜雯和修杰楷婚後育有2個可愛的女兒咘咘和BO妞，她接受新一期《Marie Claire美麗佳人》雜誌訪問，提到上一段失敗的婚姻，當時大女兒Angel回到身邊後，她一心想要「想把失去的時光補滿，恨不得鑽進她的心裡。」賈靜雯形容，當時對Angel「只要她想、她要、她開口，幾乎全滿足她。」

但分離恐懼和彌補式的愛，卻對孩子造成壓力，Angel圖畫裡的人笑著留下大滴的眼淚，生氣或不安就躲在衣櫃後面。為了女兒，賈靜雯推掉多數工作，甚至去上父母成長課，用繪本和女兒對話，用7年的時間陪伴，才讓 Angel擁有穩定豐足的安全感。母親節將至，賈靜雯提到，印象最深刻的母親節禮物，是Angel寫的卡片，「到現在為止一直在我的抽屜裡面，因為她說我是100分再double的媽咪。」

天秤座的賈靜雯自認常想太多，「當我身邊的朋友會很幸福，因為我會面面俱到，但當我自己或是我身旁親密的人，可能會有點辛苦」，因此修杰楷有時候一句：「妳不要想那麼多，我可以幫妳。」對她來說很重要，「因為他，我可以毫不隱藏自己的真實性格。」

(中時 )

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