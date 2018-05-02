《浪漫劇場》坂口健太郎6日會台粉 千張門票秒殺

2018年05月02日 21:25 時報周刊 溫博鈞

台粉們將見到坂口健太郎「鹽臉系男神」的魅力。（采昌國際提供）

由綾瀨遙與坂口健太郎主演的電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》在日本不僅獲首週票房冠軍，虐心情節更讓許多觀眾淚灑影廳。台灣片商特邀男主角坂口健太郎訪台宣傳。曾在2015年私下來台拍攝寫真集《坂道》的他，本周末首度為了公開活動造訪台灣， 5月6日中午搭乘中華航空CI-107班機抵桃園機場，5月7日搭乘中華航空CI-222班機從松山機場返回日本。

坂口健太郎最近正趕拍電視劇《信號：長期未解決事件捜査班》，特地排出這趟訪台行程，據悉他已開始練習中文，並期待在同樂會品嚐台灣美食。同樂會門票日前開賣，1千個名額竟在１分鐘內售罄，導致黃牛票順勢而起，從原本850元一路飆漲至近9000元，價格翻漲10倍以上，讓網友群起撻伐，可見「鹽臉系男神」的魅力。主辦單位持續蒐證，並呼籲不肖人士勿哄抬票價。

為了讓坂口健太郎在踏上寶島的短短時間內感受台灣粉絲的熱情，主辦單位歡迎粉絲前往機場接送機，但也呼籲務必保持秩序，切勿推擠，維護自身安全。此外，主辦單位提供「信件代收」服務，想要寫信給坂口的粉絲，可於每場同樂會開始前1小時到開演前，將信件交給工作人員。信件大小請勿大於A4，厚度勿厚於2公分，除了信件及卡片之外恕不代收。

(時報周刊)