亞美尼亞政治動盪加劇 抗爭癱瘓首都

2018年05月02日 23:09 中時 蔡鵑如

亞美尼亞政治危機愈演愈烈，由於國會昨天表決，以45對55票，否決讓反對派領袖─國會議員帕辛揚（Nikol Pashinyan）擔任過渡總理，數萬帕辛揚的支持者呼應他發起的公民不服從運動，大舉湧上街頭抗爭，佔領首都葉里溫的主要道路和政府辦公室，讓葉里溫幾乎癱瘓。國會議長2日已宣布，將在8日選出新總理。

帕辛揚過去數周帶頭發動反政府抗爭，在於曾任兩屆總統的執政黨黨魁薩爾基相（Serzh Sargsyan），上月卸任後回鍋當選總理，但依照薩爾基相先前推動的修憲，把政府改為內閣制，這意味掌控國家最大權力者從總統變為總理，薩爾基相將可不受任期限制，持續掌政。

薩爾基相在多起大規模群眾抗議的壓力下，被迫辭職下台，總理只當了6天。

帕辛揚曾稱，國會若不挺他接掌過渡總理，就要動員支持者抗爭。由於國會由執政的共和黨掌控，無法如願的帕辛揚揚言發動大罷工，數萬群眾包括學生和教師蜂擁走上首都和其他大城的街頭，汽車與大貨車盤踞葉里溫交通樞紐，葉里溫交通動彈不得，許多店家也拉下鐵門不做生意。

群眾還高呼口號，要求獨立自由的亞美尼亞，並稱他們不會退縮，將守到帕辛揚當選總理為止。葉里溫通往機場的道路也被示威者圍堵，許多趕往機場的觀光客只好拎著行李棄車。

(中時 )