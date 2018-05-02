孫安佐案還沒完 已移交中級法院

2018年05月02日 21:49 中時電子報 龔邦華

國內傳出孫安佐已「結案」說法，是對美國刑事法程序完全不了解。

孫安佐在3/26被捕之後，馬上在3/27就先有預審提訊（Preliminary Arraignment)，當時法官設定保釋金十萬美金，孫第一時間沒有交保，二天後美國移民海關署對他下了移民拘留令，在律師建議下不交保。然後第二個面臨的就是4/25開的預審庭，孫安佐選擇放棄以換取減刑。也就是說，孫安佐不用在那個時候申請交保，他如果願意，什麼時候都可以交保候傳，只是交保後ICE會在四十八小時內來押他，把他關進聯邦監獄。所以他的律師表示孫安佐會一直待在戴勒瓦郡地方監獄到結案為止。

預審庭是由賓州的初級法院負責（Magisterial District Court)，一但預審程序結束，這個案子往中級法院移 （Court of Common Pleas)。

之所以現在在初級法院的孫安佐案卷上會出現Closed 的字眼，那是表示在初級法院這部份程序已經結束了，但這並不是結案。反而因為孫安佐放棄預審，等於使案子正式成立，交付給中級法院。

因此，到中級法院去找就會看到孫安佐的案卷，上面寫著5月23日「正式提訊」（Formal Arraignment)，這個程序是要被告了解自己有多少權利，以及他被指控罪名，被告可以在正式提訊中認罪或是不認罪。

接下來被告面對的是「公審前會商」（Pretrial Conference），必須把所有公審前任何相關事宜都解決，以便來決定案子接下來走向。按照賓州法律，被告有三種選擇：公審（Jury Trail) 、非公審 (Non-Jury Trail)以及「Plea Guilty」(認罪)。

孫安佐律師已經表明會走不公審協商（Non Trail Agreement），所以在五月二十三號正式提訊，也就是罪名確定之後，什麼時間都可以達成協議。但是這個最終結案，一定要在中級法院由法官當庭宣佈。最後，不要忘了，孫安佐因為被下了移民拘留令，就算州的部分結案，還要看ICE願不願意放人。

所以外界說孫已結案？抱歉，請把它當笑話一則。

(中時電子報)