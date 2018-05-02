MLB》紅襪單場4失誤 教頭不滿：守備糟透了！

瓦茲奎(右)4上漏接回傳球，讓裴瑞茲回壘得分。(美聯社)

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中時電子報

柯拉(Alex Cora)自接下紅襪兵符起，已經不只1次批評球隊的守備，他們今(2日)跟皇家鏖戰13局，以6比7吞敗，全隊發生多達4次守備失誤，柯拉談到守備，顯然不太高興，直接了當的說，「糟透了，這是場糟糕的比賽，老實說，我們能打到13局，是很幸運的。」

此役比賽前段，紅襪的賽爾(Chris Sale)和皇家的尤尼斯(Jakob Junis)，大演投手戰；4上皇家先馳得點得第1分，攻勢就是從狄弗斯(Rafael Devers)失誤開始。當時S.裴瑞茲(Salvador Perez)擊出滾地球，狄弗斯為爭取時間，快跑向前接球，但球卻從手套掉出來。

那次失誤，加上賽爾送出2保送，皇家1出局後攻佔滿壘；此時，艾斯寇巴(Alcides Escobar)擊出左外野飛球，左外野手傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)接球後，回傳本壘，球傳得快又準，但捕手瓦茲奎(Christian Vazquez)卻發生漏接失誤，讓皇家先馳得點。

單局2失誤，讓紅襪被得1分；之後波格茲(Xander Bogaerts)8上傳球失誤，瓦茲奎10上用面罩碰球，又被記失誤，雖皆未造成失分，但紅襪單場4失誤，是本季頭一遭。前次紅襪單場發生4失誤，是去年美國時間5月1日。

儘管紅襪最後輸球，失誤只是其中一個原因，不過，柯拉向來重視守備，看到球員們發生那麼多次失誤，是頗有微詞，直言這場比賽打得很糟，「無論心理或身理，都出了些問題，這很糟糕。」

「發生就發生了。」隊友失誤扯後腿，但賽爾不怪罪任何人，他認為，大家做了很多努力，但很難一直都有完美表現，「投手投得威風八面，也會敗掉領先，野手能展現好守備，當然也會犯錯，我不認為這場比賽，得找出什麼戰犯，不能把輸球全歸咎在一件事情上。」

(中時電子報)

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