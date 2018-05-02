拚當幹話王？ 綠委提議晚上10點後限電 李應元還贊成

民進黨立委林靜儀。（中時資料照）

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中時電子報

如何解決台灣缺電問題？臉書粉專「公民廟口-立委在做天在看」分享了一段影片，內容是民進黨立委林靜儀正在質詢環保署長李應元，提到面對台灣缺電問題，她竟說「只需晚上十點強制限電」，除了能解決「缺電危機」，還能一併解決「少子化危機」，李應元竟回答「我同意」。

林靜儀指出，現在社會因為能源與發電污染吵成一團，她建議「只需晚上十點強制限電，大家都熄燈早點睡覺就好了！」林靜儀解釋，「這樣比較健康，睡飽一點，五點就可以起床了」，李應元回答「我完全贊成，生活型態改變，節約能源」。林靜儀還說，她會要求第四台晚上不要放電影，不然大家都不睡覺，看重播的電影，其實是浪費能源。

對此，網友留言痛批「現在都在拚當幹話王耶」、「十點才下班馬上就限電？」、「已經扼殺勞工的就業環境了，現在連下班都不能用電？」、「白天缺電晚上限電有屁用喔」、「這麼天才的主意只有她想得到，全球暖化也得以解決，多頒幾個諾貝爾獎也不為過」。

對此，林靜儀也是爭議不斷，去年底立法院審查勞基法修正草案，民進黨團將草案「包裹表決」強行送出委員會，時力立委徐永明關燈抗議，怎料召委林靜儀竟開始表決，燈亮時已經唱名表決通過。

(中時電子報)

文章來源：公民廟口-立委在做天在看

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