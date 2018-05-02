羅賓帶頭組《少年悍將》 尼可拉斯凱吉客串獻聲「超人」

電影以羅賓、人皮獸、酷姬、鋼骨與俏嬌娃這群「少年悍將」為主角。（華納兄弟提供）

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《電影少年悍將GO！》2日凌晨發出最新預告，這群以羅賓為首，又跩又毒舌的少年英雄，以創新、歡樂、機智又搞笑的方式，配上動感音樂，即將革新超級英雄電影在觀眾心目中既有的形式。

《電影少年悍將GO！》故事敘述羅賓、人皮獸、酷姬、鋼骨與俏嬌娃這群自稱「少年悍將」的新一代超級英雄，在看見蝙蝠俠、超人與神力女超人在功成名就之後，還能擁有自己的電影，反觀「少年悍將」成立至今仍遲遲等不到自己電影上映的那一天，讓他們感到垂頭喪氣。然而回顧「少年悍將」的成軍史，也確實沒有任何一件足以被人們記得住的英雄事蹟。自詡為隊長的羅賓堅信一定要有自己的電影，才會被承認是真正的英雄。他帶著滿腦子的創意點子與最愛的音樂，闖蕩好萊塢，立志要帶著伙伴們完成夢想，但是缺少死對頭的他們，仍舊被好萊塢拒於門外。

在一次執行任務中，他們發現了邪惡的「史萊德」正在為非作歹，少年悍將們知道只要把史萊德繩之以法，他們就能成功拯救世界，將來肯定可以有自己的電影了！為了抓住這個實現夢想的大好機會，少年悍將們全力以赴，但史萊德畢竟不是省油的燈，看準了他們的弱點，史萊德讓少年悍將們捲入了一場瘋狂的地球佔領計劃，這讓他們的友誼開始崩解，甚至賠上名聲，這群年輕的超級英雄們要如何面對這場艱難的挑戰。

《電影少年悍將GO！》是DC娛樂與卡通頻道動畫節目合作的第一部電影，在熟悉超級英雄電影的導演亞倫霍瓦與彼得李達米切爾雙導演的合作下，配合麥可傑勒尼克的劇本，以輕鬆又毒舌的角度，將時下許多超級英雄電影的情節與彩蛋徹底地顛覆了一番，同時讓一直想在大銀幕上扮演超人的尼可拉斯凱吉在本片中為超人配音，一圓超人夢，也讓曾經在《樂高蝙蝠俠電影》中為蝙蝠俠配音的威爾阿奈特這次聲演大反派：史萊德。其它配音卡司包括葛瑞格塞普斯聲演人皮獸、史考特門維爾聲演羅賓、凱里佩頓聲演鋼骨、泰拉史壯聲演酷姬，海登瓦爾希則聲演俏嬌娃，再度演出他們在卡通版本中的角色。電影7月27日在台上映。

(中時 )

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