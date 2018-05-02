川普主動提出「第6軍種」 也就是太空部隊

美蘇早年的太空人，絕大多數都是軍人，蘇聯從空軍中選拔，美國則是海軍陸戰隊飛行員為多，因此太空領域很早就軍事化了。(圖/NASA)

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中時電子報

美國會不會出現「太空軍」?川普總統的一段說法可能已經暗示了頗肯定的答案，而且這是與國防官員進行討論後的結果。

防衛新聞(Defense News)報導，川普在美國軍校校際橄欖球賽的頒獎儀式上，稱讚這些球員是美軍「5個驕傲軍種的代表」，所謂5個軍種是指：陸軍(Army)、海軍(Navy)、空軍(Air Force)、陸戰隊(Marine)和海岸警衛隊(Coast Guard)。

然後川普補充說「我們其實正在考慮第6軍種，那將是太空部隊(Space Force)。」

事實上，這不是川普第一回主提提到成立太空軍的想法，今年3月，在加州麥納馬航空站(MCAS Miramar)的軍事活動中，他就提到「我們已認知到太空就像陸地、空中和海洋一樣，是一個戰爭的領域，因此我們有一天需要太空部隊。」

然而，美國五角大廈指參部門對成立太空軍的看法是傾向反對，他們認為，以太空為重點的軍事單位，會把軍事指揮結構增加不必要複雜化，新軍種必將造成新的官僚團體，而指參協調一向是愈單純愈好。

但是在上個月，美國國防部副部長派屈克．夏那罕(Patrick Shanahan)表示，他將在未來討論「成立太空軍的需求和挑戰」。

上一次美國出現新的軍種，就是1947年成立美國空軍，那次是將原本屬於陸軍航空隊的人事，以及重要的航空任務分出，以便制定純粹空中作戰的研究和軍事戰略，作戰飛機也從驅逐機(Pursuit)改成戰鬥機(Fighter)。

主要推動太空軍的國會議員分別是吉姆．庫伯(Jim Cooper)和麥克．羅傑斯(Mike Rogers)，他們認為目前由空軍主導的太空領域防務，已讓美國的太空實力萎縮，但是其他強國都已研究太空的戰略規畫，因此未來三到五年內，應該要組建以太空為重點的指參體系。

(中時電子報)

文章來源：Trump again teases ‘space force’ as the sixth military branch

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