樂觀看待生死 孫越：把每一天當做最後一天！

2018年05月02日 22:28 中時 林淑娟

孫越一向樂觀看待生死。（資料照）

投身公益近40年的孫越（孫叔叔）1日晚上9點56分安詳病逝台大醫院，享壽87歲。家人為尊重孫叔叔不驚擾大家的遺願，已在2日下午入殮、火化，20小時內辦完後事，長眠於慈恩園。其實這些年來，孫越頻繁進出醫院，動過心臟、肺腺癌等數次重大手術，和死亡多次擦身而過，豁達的他認為人生美好的仗已經打過，早就樂觀準備好隨時迎接死亡，因為他清楚死後會去哪裡，對於上帝的安排欣然接受。儘管如此，「永遠的孫叔叔」的離開，仍帶給大家無限哀傷和不捨。

總是散發並傳遞正面溫暖能量的孫越，自己的身體其實飽受病痛所苦，心臟有四個支架，曾切除右肺葉，受慢性阻塞性肺病（COPD）之苦多年，一年中，常因肺部感染住院好幾次。因此，他在公共場合必須戴口罩、不與人握手避免感染，每天須至復健中心進行呼吸治療，並讓物理治療師拍痰。

早就看開生死的孫越常說：「把每一天當做最後一天，過好每一天的話，哪一天結束都沒關係。」所以他讓自己每天都過得快樂，就連2007年確診罹患肺腺癌時，他當下也沒有一丁點難過，甚至在被推進手術房前，他還很平靜地告訴家人，手術結果有三種可能，一是橫著出來，一是有後遺症，一是手術成功。所幸當時因及早發現，手術成功。

「各位好，我是你們的老朋友—孫越」，這是熱心公益數十年的的孫越最為人熟知的厚實溫暖聲音，許多人提起孫越，總會稱呼他一聲孫叔叔。孫越本名孫鉞，從小熱愛戲劇的他，19歲成為正式演員後，從1962年至1989年之間共主演至少70部電影，參與超過200部作品，曾獲得金馬獎男配角獎、男主角獎、特別貢獻獎等殊榮，因主持公共電視節目《孫叔叔說故事》而被稱為「孫叔叔」。

孫越在1981年受洗為基督徒，拍戲之餘從事公益活動，看到許多需要幫助的人，兩年後，他拿下金馬獎影帝時，決定每年用8個月時間做公益，4個月拍電影。付出泰半時間從事公益後，他看到更多需要幫助的人。1989年，59歲的他儘管演藝事業如日中天，卻在拍完《兩個油漆匠》後，宣布息影、退出商業演出，擔任終身義工，推動捐血、到醫院擔任志工，曾有37年菸齡的他，尤其對戒菸的公益活動更是不餘遺力。

孫越的女兒孫向瑩曾在接受雜誌專訪時打趣說，父親常被朋友禁止在大場合說話，因為只要他一開口就是勸人戒菸、捐贈器官、捐血捐錢或宣揚安寧病房等話題，他也會拿自己身體幽默一番，逗得大家哈哈大笑，在孫越眼中，死亡的歸屬是完美的，一家人終會在那團聚，對於死亡的到來，絲毫不用忌諱。即便如此，「孫叔叔」的離開，還是讓人充滿不捨。

(中時 )