AV界「最強美腿」 吃髒髒包性感破表

橋本有菜不僅美腿吸睛，一雙電眼讓人想戀愛。（JKF提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
橋本有菜握著粗黑的髒髒包，咬第一口前不禁悄聲發出「啊」。（JKF提供）
「最強美腿ＡＶ」 橋本有菜 為TRE台北國際成人展來台宣傳 秀招牌逆天美腿吃髒髒包

AV界「最強美腿」女優橋本有菜為將在8月3日至5日於新北工商展覽中心舉行的「TRE 台北國際成人展」來台拍攝宣傳片，屆時她也將出席。片中她秀出招牌逆天美腿吃髒髒包，性感尺度破表。她之前臉書直播時不慎露點，引起線上數十萬人暴動；她說：「我最愛即時互動了，追蹤我會有意外驚喜，當做是我給粉絲的禮物。」

21歲的橋本有菜身材高挑，在AV界享有「最強美腿」美譽，更受封「次世代直球偶像」，持有在8個月狂拍24部AV作品紀錄。拍攝時即使面對最後強調臉部的激情演出，她也敬業地完成。橋本有菜說：「我會誘導男性重點部位順暢移動，並ㄧ邊挑逗對方。」她認為，心靈的感受比體位重要，這樣作品才有渲染力，看了也才會有戀愛的感覺。

她喜歡很長的前戲，最好要有30分鐘。提到男性尺寸，她害羞地說：「我喜歡大尺寸，但不能光是大，全程要是一個連慣性的作業。但若遇到尺寸小的，我還是會很溫柔體貼地和他一起迎向高潮。」她也喜歡男性給人溫柔體貼、像「家人」的感覺。

橋本有菜在2017年的AV金馬獎AV OPEN 2017上與白石茉莉奈、高橋聖子兩位超人氣女優同獲形象大使殊榮，也是最有力的「官方認證」。沒有和其他國籍的男藝人合作過的她點名大馬鬼才黃明志，希望能有一起演出的機會。

【TRE 台北國際成人展Taipei Red Expo相關資訊】

展覽地點：新北工商展覽中心（新北市五股區五權路1號）

營業時間： 2018/08/03(五) ~ 05(日)每日10:00至18:00。

入場限制： 本展覽為18禁，未滿18歲請勿購票，入場請攜帶相關證明證件。

展覽票價：入場票700元

展覽相關資訊請鎖定 https://www.facebook.com/adultexpo.com.tw/

橋本有菜ＪＫＦ雜誌限量發售：http://www.books.com.tw/products/R030072820?loc=P_014_0_103

(時報周刊)

樂觀看待生死 孫越：把每一天當… 謝寒冰：台大專門培養智障？爆氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。