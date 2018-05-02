AV界「最強美腿」 吃髒髒包性感破表

2018年05月02日 22:39 時報周刊 溫博鈞

橋本有菜握著粗黑的髒髒包，咬第一口前不禁悄聲發出「啊」。（JKF提供）

「最強美腿ＡＶ」 橋本有菜 為TRE台北國際成人展來台宣傳 秀招牌逆天美腿吃髒髒包

AV界「最強美腿」女優橋本有菜為將在8月3日至5日於新北工商展覽中心舉行的「TRE 台北國際成人展」來台拍攝宣傳片，屆時她也將出席。片中她秀出招牌逆天美腿吃髒髒包，性感尺度破表。她之前臉書直播時不慎露點，引起線上數十萬人暴動；她說：「我最愛即時互動了，追蹤我會有意外驚喜，當做是我給粉絲的禮物。」

21歲的橋本有菜身材高挑，在AV界享有「最強美腿」美譽，更受封「次世代直球偶像」，持有在8個月狂拍24部AV作品紀錄。拍攝時即使面對最後強調臉部的激情演出，她也敬業地完成。橋本有菜說：「我會誘導男性重點部位順暢移動，並ㄧ邊挑逗對方。」她認為，心靈的感受比體位重要，這樣作品才有渲染力，看了也才會有戀愛的感覺。

她喜歡很長的前戲，最好要有30分鐘。提到男性尺寸，她害羞地說：「我喜歡大尺寸，但不能光是大，全程要是一個連慣性的作業。但若遇到尺寸小的，我還是會很溫柔體貼地和他一起迎向高潮。」她也喜歡男性給人溫柔體貼、像「家人」的感覺。

橋本有菜在2017年的AV金馬獎AV OPEN 2017上與白石茉莉奈、高橋聖子兩位超人氣女優同獲形象大使殊榮，也是最有力的「官方認證」。沒有和其他國籍的男藝人合作過的她點名大馬鬼才黃明志，希望能有一起演出的機會。

【TRE 台北國際成人展Taipei Red Expo相關資訊】

展覽地點：新北工商展覽中心（新北市五股區五權路1號）

營業時間： 2018/08/03(五) ~ 05(日)每日10:00至18:00。

入場限制： 本展覽為18禁，未滿18歲請勿購票，入場請攜帶相關證明證件。

展覽票價：入場票700元

展覽相關資訊請鎖定 https://www.facebook.com/adultexpo.com.tw/

橋本有菜ＪＫＦ雜誌限量發售：http://www.books.com.tw/products/R030072820?loc=P_014_0_103

(時報周刊)