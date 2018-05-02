Masha慶24歲生日 爆料加樂「小弟弟」尺寸

2018年05月02日 22:58 時報周刊 林彥君

Masha在節目慶祝24歲生日。

愷樂幫Masha戴上手環。

Masha今天過24歲生日，《娛樂百分百》節目群準備生日蛋糕跟禮物幫他慶生，他感性回想剛進GTM團體的時候才16歲的小鮮肉，覺得時光匆匆。他許下願望，「希望家人、身邊的朋友，還有愛我的人天天開心。」愷樂透露，在選禮物前有先探口風，問Masha喜歡什麼「要實用的？還是裝飾品變漂亮的？他想2秒告訴我要變漂亮的」愷樂挑選一套手環跟戒指作為生日禮物。

Masha是泰雅族人，他的宜蘭老家有種植蔬果，愷樂透露Masha私下很可愛，有次傳簡訊給她，原以為要問工作上的事，沒想到是因為家裡的高麗菜收成，突然想到她，還很認真的問：「姊，你要吃高山高麗菜嗎？我們家種得，很甜唷！」但也忍不住虧至今還沒收到Masha的高麗菜。

Wish爆料Masha會和他坦承相見「Masha每天都全裸，加樂看到他的『小弟弟』還會笑他」讓Masha趕緊解釋：「加樂是外國人，可能沒有吃太多塑化劑，才會對自己的部位非常有自信，對比我們會有驕傲的感覺。」Wish表示，聽說原住民會比較雄偉，他看著Masha忍不住虧「只是聽說。」

GTM團員中，公認異性最好的是Wish，讓Wish強調自己僅是交友廣闊，「因為Masha很難約，每次有局都不去，每天10點就上床睡覺。」Masha表示自己習慣早睡早起，晚上10點睡覺，早上7點就起床，所以沒有夜生活，讓旁人聽到很震驚問他「那麼早起來到底在幹嘛？」

(時報周刊)