Masha慶24歲生日 爆料加樂「小弟弟」尺寸

Masha生日，節目為他準備蛋糕跟禮物慶生。

友善列印
時報周刊
林彥君
Masha在節目慶祝24歲生日。
愷樂幫Masha戴上手環。

Masha今天過24歲生日，《娛樂百分百》節目群準備生日蛋糕跟禮物幫他慶生，他感性回想剛進GTM團體的時候才16歲的小鮮肉，覺得時光匆匆。他許下願望，「希望家人、身邊的朋友，還有愛我的人天天開心。」愷樂透露，在選禮物前有先探口風，問Masha喜歡什麼「要實用的？還是裝飾品變漂亮的？他想2秒告訴我要變漂亮的」愷樂挑選一套手環跟戒指作為生日禮物。

Masha是泰雅族人，他的宜蘭老家有種植蔬果，愷樂透露Masha私下很可愛，有次傳簡訊給她，原以為要問工作上的事，沒想到是因為家裡的高麗菜收成，突然想到她，還很認真的問：「姊，你要吃高山高麗菜嗎？我們家種得，很甜唷！」但也忍不住虧至今還沒收到Masha的高麗菜。

Wish爆料Masha會和他坦承相見「Masha每天都全裸，加樂看到他的『小弟弟』還會笑他」讓Masha趕緊解釋：「加樂是外國人，可能沒有吃太多塑化劑，才會對自己的部位非常有自信，對比我們會有驕傲的感覺。」Wish表示，聽說原住民會比較雄偉，他看著Masha忍不住虧「只是聽說。」

GTM團員中，公認異性最好的是Wish，讓Wish強調自己僅是交友廣闊，「因為Masha很難約，每次有局都不去，每天10點就上床睡覺。」Masha表示自己習慣早睡早起，晚上10點睡覺，早上7點就起床，所以沒有夜生活，讓旁人聽到很震驚問他「那麼早起來到底在幹嘛？」

(時報周刊)

高圓圓胸前開V仙爆！ 秀香肩鎖骨… 傅達仁：孫越曾贊成我辦生前追思…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。