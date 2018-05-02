傅達仁：孫越曾贊成我辦生前追思會

傅達仁（左）與孫越。（傅達仁提供）

友善列印
中時
昔日友誼。（傅達仁提供）
孫越與傅達仁夫妻倆。（傅達仁提供）
孫越（右起）、陶大偉、傅達仁。（傅達仁提供）
孫越（左）與紀政（右）。（傅達仁提供）
孫越為傅達仁祈禱。（傅達仁提供）
孫越病逝，外界予以悼念。（傅達仁提供）

85歲的資深體育人傅達仁罹患胰臟癌末期，為求善終積極推動安樂死法案。他與孫越（孫叔叔）都曾在台視服務過，也都是教友，兩人深厚友誼多年。對於老友病逝，他今說「孫叔乃上帝門徒，至非教會中坐席的長老和牧師或傳道人，他為主做了很多見證、傳了很多福音，此番蒙主恩召後，榮歸天家，安息主懷！我們將再相見！」

傅達仁去年辦畫展，孫越還特地到場為他加油打氣，傅達仁當時一心求死，身形瘦弱，而孫叔叔氣色不錯，還有說有笑，兩人話當年傅達仁追女孩的事，未料數月之後竟天人永隔。傅達仁今回憶孫越生前曾寫下一句話祝福他：「謝謝達仁弟兄！你有平安在心，事事順心！老越」。

傅達仁前年曾和孫越在教會碰面，他當時透露：「孫叔給了我好多智慧的指點，他也贊成辦生前追思會，孫叔說『以後死了躺在那，誰來也不知道』。」前年傅達仁辦新書記者會，他便把活動定義為生前追思會，當天包括政界、體育界、新聞界、電視圈許多友人都出席，記者會由傅達仁昔日台視老戰友盛竹如主持，乾兒子歌手李恕權也在場為他演唱《當你老了》，現場布置得溫馨熱鬧。

傅達仁今年3月時參加兒子婚禮，感受到「冲喜」恩典，之後便隱居嘗試各種療法抗癌，臉書關閉數日後，4月初低調慶生，還秀出總統蔡英文送的賀卡，確認108年自主權法實施後，會再研議安樂死法可行性，法案推行進度大躍進，讓他很感動，但也感慨「到時我可能已經先行」。

傅達仁失聯1個月隱居養病，他今秀出接受癌症專家徐克成的治療，開心宣告對方「要救我的命」，並說這1個月來打很貴的針，1針1萬5，還必須吸長期的氫氧機。

(中時 )

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