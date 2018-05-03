母親節禮物 IH電子鍋今年超夯

2018年05月03日 09:00 中時電子報 綜合報導

感恩的母親節檔期，不僅子女們為禮物清單傷腦筋，各家廠牌也絞盡腦汁推陳出新。以廚房家電類商品而言，多功能的智慧型IH電子鍋成為排行榜熱搜品項，由於現代媽媽重視生活品質，各類家事都有賴高科技的智慧型家電，讓家事更輕鬆、更省力，IH電子鍋一鍵即可自動完成多種料理，成為今年「最想擁有的母親節禮物」之一。

由影視紅星林心如代言，主打賣點為米其林星級餐廳普遍使用的「定溫料理功能」。

各家廠牌IH電子鍋中，象印、虎牌價格不斐，主攻米飯功能。台灣品牌中，新上市的鍋寶IH智能定溫電子鍋，不只米飯好吃，還能做多種料理，成為年度詢問、熱銷度、C/P值高的爆紅新品。由影視紅星林心如代言，主打賣點為米其林星級餐廳普遍使用的「定溫料理功能」（又稱Sous Vide/舒肥料理或低溫熟成料理），可準確設定各種料理的烹調溫度，號稱「在家就能享受米其林星級料理」，幫助媽媽輕鬆將家常料理，提升到米其林星級料理的檔次。

獨家創新定溫技術榮獲多國專利，可以準確控制烹調溫度，並確保誤差值在±1℃之內。準確的溫度適合製作米其林星級料理「低溫熟成牛排」，保持肉質鮮嫩多汁，在家就可做出米其林星級餐點。有別於主打米飯的日韓系品牌IH電子鍋，連不具廚藝的新手廚娘都可以做出超美味的料理，帶給媽媽全新驚艷又便利的烹飪體驗。

準確的溫度適合製作米其林星級料理「低溫熟成牛排」。

牛排的定溫料理法。

鍋寶IH智能定溫電子鍋抓住現代人對美味與方便的需求，除了定溫料理功能之外，更將商品觸角延伸到多樣化的菜色。齊備16種智慧型烹煮模式，除了內含12種米飯/粥品功能，諸如與日本同步的營養活性糙米飯（活性糙米功能）、去韓國必吃的鍋巴飯（煲仔飯功能）…等，還有免看顧免攪拌也不焦底的咖哩料理（濃湯功能）及可設定時間的燉湯模式（燉湯功能），更將傳統電鍋的蒸煮功能納入烹調選項。炊、煮、燉、蒸、燜、定溫料理...像萬用鍋一樣，集多種功能於一鍋。

鍋寶IH智能定溫電子鍋烹飪各式料理。

兵家必爭的母親節檔期，高C/P值和品牌保障，都是消費者選購的首要考量。對比他牌同級IH電子鍋動輒上萬的高價，鍋寶IH智能定溫電子鍋定價僅4990元，並享有2年保固+30天試用期。「送禮要送到心坎裡。」鍋寶IH智能定溫電子鍋讓媽媽下廚時省心又輕鬆，ONE TOUCH智慧型自動烹煮，免顧火超方便，絕對是您最理想的母親節禮物。

鍋寶IH智能定溫電子鍋

鍋寶IH智能定溫電子鍋

玫瑰金 / 絲緞銀 8人份

定價：4990元

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(中時電子報)