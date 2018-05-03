律師說法》我沒幫老婆「按讚」 她竟揚言引爆瓦斯…

我沒幫老婆「按讚」，老婆竟揚言引爆瓦斯輕生。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

王姓男子因太太看見他在婆婆臉書上po文怒罵她的文章按讚，卻不幫她在臉書上的文章按讚，憤而威脅先生若不限時在她的臉書貼文上補按讚，就要引爆瓦斯輕生。王姓男子因為此事，以及其他與妻子相處的種種不愉快，感到壓力很大，且與妻子分居達一年多，因此訴請法院離婚。

●法律評析

若夫妻一方不同意離婚，可訴請法院判決離婚，依照民法規定，符合第1052條各款事由之一方，他方可請求離婚。我國離婚要件採例示主義，限於第1052條第1項各款事由始可請求法院裁判離婚，惟此導致離婚要件過於嚴苛，故於民國74年修法時導入外國之破綻主義立法例，於第二項增設概括條款，若無第一項事由而有其他屬於難以維持婚姻之重大離婚事由，亦可訴請法院離婚。然而何謂「難以維持婚姻之重大事由」屬於抽象法律概念，仍多有賴法院判決、判例逐漸確立重大事由之因素，其判斷標準為婚姻是否已生破綻而無回復之希望，依照客觀面觀察，不得以主觀面認定，倘同一條件下任何人皆有喪失維持婚姻之意欲程度，婚姻即生破綻，構成難以維持婚姻之重大事由，採消極之破綻主義。

另外，請求離婚須由不可歸責之一方提起，倘若兩方皆可責，則由過失較輕之一方提起，若責任相同，則二方皆可提起。就「難以維持婚姻之重大事由」，實務上有認為倘夫妻長期分居兩處，無共同生活之事實，夫妻之關係已名存實亡，難以認定兩造仍有維持婚姻之意願，即依照此項判決離婚。我國民法雖未規定「別居」作為離婚之原因，但可先訴請法院判決對方履行同居義務，若對方不履行同居，則可依照「惡意遺棄他方在繼續狀態中」之事由訴請離婚。另一條途徑則是直接以第二項之概括規定訴請法院判決離婚，惟此仍需依客觀事實判斷，係一浮動條件。

上述二案例之離婚原因，係不符合第1052條第1項各款之事由，然而基於同條第2項概括規定，客觀上兩對夫妻之間長期相處互生摩擦，顯然已難有維繫婚姻之意願，婚姻關係已生破綻無回復之希望，故由過失較輕之一方訴請離婚，法院即判決准予離婚。

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(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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