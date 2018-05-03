澳航6架「空中女王」747將退役 由787客機取代

澳航現役的747巨無霸客機，前往洛杉磯的途中。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據澳洲新聞網（ABC）報導，澳洲航空（Qantas）近日宣布，將於2020年、讓麾下最後6架的「空中女王」巨無霸747客機（Boeing 747）退役，並向波音（Boeing）新購6架新型的787「夢幻客機」（787-9 Dreamliners），作為未來長途航線的主力機型。

澳航是澳洲最後一家仍在使用747客機的航空公司，執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，「這是一個時代的結束，40多年來，巨無霸客機一直是澳航的主力機種，我們擁有、幾乎每一款波音製造的巨無霸噴射機。747對我們有重要意義，2020年退役時，那年也是我們（澳航）成立100週年。」澳航於1971年迎來第一架747巨無霸客機，一直是該公司的主力機型。

澳洲航空現有4架新型787客機。（達志影像/Shutterstock）

曾是波音公司最大的驕傲，747系列客機被外界譽為「空中女王」，自1970年投入服務後，至2007年為止，波音747保持全球載客量最高飛機的紀錄長達37年。當年於華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）首航時，還請到時任第一夫人的帕特·尼克森（Pat Nixon）為其命名。擁有4架引擎的雙層巨無霸設計，三級艙等設計能載416人、二級艙等則能有524人的高載客量。747系列不僅能載客，在貨運和軍事運輸上都曾稱霸一方。

波音「空中女王」747客機，於1970年1月完成首次商業飛行。（圖/美聯社）

在強調低油耗、高航程的時代，新型的787客機足以承擔原先747的任務，從四引擎轉變為雙引擎後，更加省油且後勤成本也更低。目前已有4架787上線的澳洲航空，新採購6架的訂單，預估價格約為17億美元（約509億新台幣）。

(中時電子報)

文章來源：‘End of an era’: Qantas 747 jumbos to disappear

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