人妻通姦風流人夫下體常感染 她飆罵： 怎這樣對我！

2018年05月03日 00:01 中時電子報 張國欽

台北一名張姓人妻，3年前在網上結識1名潘姓男子，兩人進而發展婚外情，常約旅館開房間，人妻後來發現潘男已婚，還劈腿多名女子，倆人爆發口角，潘男為了全身而退，選擇向張女丈夫坦承姦情，結果吃上通姦官司。

潘男最後被依通姦罪判刑4個月，得易科罰金12萬，民事部分，台北地院上月23日判潘男應賠償張夫2.5萬元。不過，這場人妻、人夫通姦最後兩敗俱傷收場，因為張女事後發現潘男腳踏多條船，害她下體常常感染，氣得傳訊大罵「幹，廢物，我相信你，結果你是這樣子對我的…200 萬匯過來，不要耍賴…」。

潘男眼見與張女已撕破臉，開始找藉口出差疏遠張女，還假扮一名不存在的「李姓未婚妻」向張女丈夫告狀，指控張女外遇，藉此結束這段不倫戀情，豈料張夫聽聞後，反而氣得怒告2人通姦。

潘男在台北地院審理時，雖承認與張女開房間住2晚，但強調飯店費用是女方刷卡付費，因為對方說已經很外沒陪她，且入住期間只有作畫、睡覺，沒有發生性行為，更不知道對方已婚。

但張女向法官表示，說當天入住後，潘男要求她先去洗澡，洗完後2人便接吻、親熱，享受魚水之歡，還出示LINE的鹹濕對話「我只喜歡我固定的口味，但夫人有喜歡的體位，我一律奉陪」、「背後，大怒神，我喜歡老爺公主抱」、「那時候你好man ，老爺…我想要，你要快點回來啦，一直都濕濕的」等，證明她所言不假。

法官認為，潘男自稱開房間只有作畫、睡覺，有悖離常情，加上張女提供的種種鹹濕對話，認定潘男犯通姦罪，去年8月依通姦罪判刑4月，得易科罰金12萬元。民事部分，法官認為2人雖被控上床15次，但證據力較強的只有在新店那次，因考量張夫年薪超過200萬元，潘男月入僅3萬元，且罹患鼻咽癌，又要撫養母親、小孩，僅判賠2.5萬元，全案可上訴。

(中時電子報)