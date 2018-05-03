德媒：陸美貿易戰背後科技之爭 主戰場在半導體業

2018年05月03日 00:08 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

德國之聲中文網報導說，周四，美國政府的貿易代表團就將抵達大陸進行磋商。大陸外交在周三強調，只要美國方面態度真誠，雙方就能展開建設性的磋商。然而，真正左右美陸貿易爭端的，並非只是兩國間的貿易逆差，還有大陸在科技領域趕超美國的雄心。

德國之聲指出，這場圍繞著高科技領域的陸美較量，其「主戰場」並非光鮮靚麗的網路行業，而是平時並不引人注意的半導體工業。用半導體材料製造的晶片，是一切電子產品的核心部件。目前，全球最主要晶片廠商都來自美國，英特爾、高通等企業在該領域深耕數十年，積累了無數經驗、技術以及專利。韓國、台灣等半導體產業相當發達的國家和地區，也都是美國重要盟友。

晶片已經成為了大陸進口貿易額最大的商品之一，其年進口額一度超過石油。這也意味著，大陸在該領域非常依賴美國的技術。而就在今年4月，華府宣布禁止大陸電信產業巨頭中興集團從美國採購任何產品。還有報導透露，美國政府也已經對華為展開了調查。

目前，中興與華為的各類產品都需要來自美國的晶片。德國之聲指出，在這一背景下，大陸方面感受到了巨大壓力，認為有必要掌控科技行業產業鏈上的每一個環節。最近兩周，大陸國家主席習近平多次強調，關鍵技術、核心科技、國之重器必須立足於自身。他於4月26日在武漢一科技企業參觀訪問時說：「過去在外部封鎖下，我們自力更生，勒緊褲腰帶、咬緊牙關創造了『兩彈一星』，這是因為我們發揮了社會主義制度優勢--集中力量辦大事。下一步，科技攻關也要這樣做，要摒棄幻想、靠自己。」

華府方面擔心的正是這一點。美國政府對大陸產品發起的「301調查」中，北京在半導體等科技行業的追趕政策占據了重要篇幅。川普正是依據「301調查」報告宣布對眾多大陸產品加徵關稅。

在晶片領域，大陸對進口晶片的依賴度高達80％。北京方面正致力於改變這一狀況。美國的報告指出，大陸中央政府以及地方政府在2014年後已累計投入1000億美元發展半導體工業。其中，國家積體電路產業投資基金投資了約200億美元。而在美國頒布針對中興集團的禁令之後，大陸官員透露，目前正在籌劃設立該領域的第二個國家基金。

德國之聲中文網報導說，在香港上市的國資企業華虹半導體就是大陸該政策的受益者之一。就在今年一月，獲得了國家積體電路產業投資基金近10億美元注資的華虹，決定斥資25億美元在無錫市建立一條12吋晶圓生產線。除了獲得國家基金的注資，華虹還獲得了稅收減免等政策性優惠，並有望獲得國有銀行的融資貸款，而無錫當地政府也將為該企業提供土地使用、人才招聘等多方面的便利。

國家積體電路產業投資基金總共有50餘個項目，投資對象包括從事晶片設計、晶片測試、半導體材料生產等業務的各類企業。

即將啟程訪問大陸的美國商務部長羅斯本周表示，大陸的計劃「令人害怕」，大陸的貿易赤字「部分原因就是這種惡劣的做法所引起」。此前，美國政府已多次阻止了大陸企業收購美國半導體企業的企圖。

不過，德國之聲報導說，分析人士指出，盡管大陸在該領域投入巨大，但是目前依然顯著落後於美國半導體行業。長年研究大陸科技政策的寧波諾丁漢大學分校的社會學者曹聰接受法新社採訪時指出，大陸的巨大投入要收到實效，還需要很多年時間。他還認為，與飛機製造、高鐵等行業不同，由國家主導的投資行為在直接面向消費者的半導體領域可能並不會非常有效，「終端消費者不願意使用二流的科技產品。「因此，曹聰認為，國家主導投資可能會導致資金流向錯誤的方向。

(中時 )