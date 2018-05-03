美派遣經貿「豪勇七蛟龍」赴陸談判 川普想從北京得到什麼？

2018年05月03日 00:08 中時 江靜玲

川普政府美國貿易代表團今天啟程前往北京與中國大陸進行談判。此一被輿論形容為美國政策領域的「豪勇七蛟龍」（美貿易團的7名代表--3名內閣成員，3名高級顧問和1名大使）是否能避免這兩個全球最大經濟體間爆發貿易戰？川普政府想要從中國大陸得到什麼? 可能得到嗎?

這些都是令人難以回答的問題。英國《金融時報》點出了關鍵重點說，美國貿易代表萊蒂澤在登機前表示:「關於(在中國大陸)令人感到不安的事是，我們的清單非常長。」

萊蒂澤的話令大家感到不安。《金融時報》分析至少有以下4點顯示川普政府派遣的這隊人馬不會在此行很快達成協議。

第一，川普政府相信，美國正與中國大陸打一場生死攸關的經濟戰。萊蒂澤周二在美國商會上指出，大陸的國家資本主義經濟模式是對美國經濟的直接挑戰，他認為，北京方面當前的產業政策支柱 - 習近平提出的在全球10個行業佔據領先地位的「2025中國製造」， 對美國經濟的未來和構成威脅。此外，川普政府並公開指稱，允許中國在2001年加入世貿組織（WTO）是一個重大錯誤，他們正在全力解決由此帶來的後果。

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第二，這場經貿戰真正的戰爭與科技有關。技術領域和川普政府所稱的大陸政府和企業數十年來盜竊知識產權的行為，才是在關稅領域下的真正角力。問題在於，北京方面能採取什麼行動來解決陸方否認存在的問題。在美國政府和國會已著手對大陸設下限制之際，美國貿易專家認為，解決美國擔憂的一個簡單方法是取消對外來投資的現有限制，並徹底取消外國公司的持股上限。

第三，川普衡量談判成功與否的標準仍是貿易逆差，大陸必須解決這一問題。

去年美國對陸商品出口額達到創記錄的1304億美元，較2016年增長了12.8％，幾乎是2001年大陸加入世貿組織時的7倍。但對川普來說，問題是2017年年美國對陸仍然存在3750億美元的商品貿易逆差。多數經濟學家認為，川普執著於逆差毫無意義，雙邊逆差並不重要，它們更多是由宏觀經濟政策而非貿易政策導致的。但川普已經要求大陸將年度美中貿易逆差減少1000億美元。

第四，川普經貿代表團的7名顧問呈現了川普內閣在對陸貿易立場並不一致，這對達成協議並非好兆頭。在成員觀點各異前提下，代表團不太可能迅速促成協議 。

川普政府的代表團成員中的財政部長穆欽、商業部長羅斯、白宮國家經濟委員會主任庫德洛，這三人力促與大陸達成一項協議，以安撫金融市場的緊張情緒；但另外的成員萊蒂澤和白宮高級貿易顧問納瓦羅則力主與大陸進行更猛烈和更長期的鬥爭。

萊蒂澤行前指出，談判將會是一大挑戰和冗長的過程；納瓦諾更直指，「討論將在北京進行，但決定將在華府做出。」

(中時 )