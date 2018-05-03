羅大佑最瘋狂「不幹醫生做音樂」王治平出借吉他竟被摔爛

2018年05月03日 01:06 中時 許雅淳

羅大佑、王治平昨宣布將於30日在Legacy舉行「羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」。（Legacy提供）

羅大佑、王治平將於30日起在Legacy舉行「羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」，2日舉行媒體餐敘，被問及曾做過最瘋的行徑，羅大佑直說：「就是不幹醫生做音樂啊。」接著表示，「有了健保後，醫生就沒這麼好了，音樂這條路走得滿正確的，從沒後悔過。」王治平則說自己最瘋就是裸泳。

他們共同興趣就是「吉他」，王治平收藏逾80把吉他，羅大佑則有30多把吉他。王治平分享前年曾將吉他借給北歐樂團「席格洛斯」（Sigur Ros），「他們的吉他在新加坡出狀況，來台灣演出時有指定要的吉他，主辦單位來問，剛好全台願意借的只有我」，他當天也到場看演出，竟親眼看著自己的吉他被摔、琴頭刮地板，直呼：「What The Fxxk！我當下快中風！」事後主辦單位向他致歉，並賠償吉他售價2000美元（約台幣6萬元），迄今仍讓他耿耿於懷。

王治平透露這次他們首度合作開唱，過去曾有合作機會，但最後都沒結果，「我當時忙著幫章子怡在《中國最強音》當導師的音樂後製，和羅大佑打算合作，討論長達1年，卻因時間喬不攏而作罷。」羅大佑宣布之後每個月底的周三，將舉辦一場搖滾派對，將會與不同的樂團合作，首場將找茄子蛋一同演出，「茄子蛋的音樂很有誠意，很喜歡〈浪子回頭〉，所有音樂人都是浪子！」

(中時 )