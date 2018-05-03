何超儀巡演將繼續「我老公還沒看到！」 來台開唱兼血拼家具

2018年05月03日 01:06 中時 許雅淳

何超儀日前來台宣傳巡演，曝與老公陳子聰的甜蜜生活。(Drill Team 162提供)

何超儀日前來台宣傳巡演，曝與老公陳子聰的甜蜜生活。(Drill Team 162提供)

何超儀日前帶領「何超與海膽仔樂團」團員來台展開「飄移舞台」巡演，跑遍全台灣北、中、南，她這次顛覆傳統，打造華麗巨型舞台車，開進鬧區熱唱，超炫燈光音效立即引發騷動，不過這趟在台灣開唱，老公陳子聰並未一同來台，她表示老公原本要來，但因家裡的小狗生病，他突然走不開就無法來親自來加油打氣，「下一次還要在台灣開巡演，我老公還沒看到！」

她近期為宣傳新音樂作品，行程滿檔，時常各國飛來飛去，她與陳子聰結婚逾14年來，儘管受過批評，亦經歷不少起伏，仍十分恩愛，「我們每天都傳訊息、視訊」，她也跟陳子聰約好下次一同來台灣遊玩，「因為老公不喜歡跟一大堆人出遊，工作時候他不跟，也怕尷尬」，而她還透露自己最愛逛家具，這次來台巡演也趁開唱的空檔去血拼，「我在台灣買了2個椅子」，預計下次要帶陳子聰好好逛家具店，已計劃好2人來台的行程。

談到與陳子聰的好感情，她透露「我們熟悉對方，雙方都會互相忍讓，我們很愛對方一切，他生氣都可以」，加上陳子聰是Hip Hop組合成員，2人擁許多共同興趣，「老公天天聽很多音樂，新、舊的都聽，我們都買很多CD，但家裡的CD Player瘋瘋的，叫它開就關，很有性格，只有老公會弄，他很多時候聽到好的東西就會下載在我手機」，大讚陳子聰很貼心。

她上月為「飄移舞台」巡演來台2周，大啖許多台灣美食，她自認每次來台灣都會變胖，「我的臉看起來很瘦，但身材非常恐怖！」並自嘲身材像個大媽一樣，相當逗趣。

(中時 )