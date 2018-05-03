法國總統馬克洪訪澳洲 承諾加入印太地區民主軸心

2018年05月03日 03:01 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國之音中文網2日報導，法國表示，希望成為印度太平洋地區民主國家新軸心的核心，以維護基於規則的秩序，制衡大陸不斷增長的主導權和影響力。

正在澳大利亞雪梨訪問的法國總統馬克洪說，大陸的崛起是「好消息」，但一個地區需要「平衡」。印太地區對全球和平與穩定至關重要，法國希望與澳洲合作，成為新平衡力量的核心。

馬克洪強調在印太地區保持「以規則為基礎的發展」以及「必要的平衡」的重要性。他說，不能在該地區有任何「霸權」。

美國之音指出，坎培拉正試圖與印太地區的民主國家建立聯盟，並說服歐洲強國重返太平洋，結成一個制衡大陸日益增長影響力的堡壘。去年11月，澳洲官員與日本、印度和美國官員達成協議，重啟「四國聯盟」這一10年前由美國提出的外交倡議。

澳洲總理特恩布爾和馬克洪2日借紀念兩國軍人在二次世界大戰並肩作戰的機會，表達了兩個友邦堅定盟友安全合作關係，共同創建一個更加安全世界的信念。

2016年，法國一家國家控股造艦公司贏得為澳洲大規模建造潛艦的合同。這項合同價值達370億美元。預料馬克洪會在訪澳期間走訪軍事基地，並簽署更多的防務合作協議。

在馬克洪對印太地區做出承諾之前，曾擁有許多太平洋地區殖民地的英國在上個月大英國協首腦會議上，也做出重返太平洋的類似承諾。英國外交大臣強森還派出皇家海軍的新航空母艦，參加南海自由航行的演習。

美國之音報導說，北京正以大量發展援助和貸款來幫助一些太平洋地區小國建設基礎設施，也讓西方民主國家擔心大陸以金援獲取這一地區越來越大的影響力。《金融時報》援引一份研究報告說，在2006年至2016年期間，大陸為太平洋地區的218個項目提供了18億美元資金，分布在包括斐濟、巴布亞紐幾內亞和萬那杜等國家。

(中時 )